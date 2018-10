Mila Suarez a Domenica Live: “Alex Belli mi ha distrutta psicologicamente”

Domenica Live, intervista a Mila Suarez: le parole sulla rottura con Alex Belli

Dopo l’annuncio al settimanale Nuovo, Mila Suarez è stata ospite di Domenica Live per parlare della rottura con Alex Belli. A un anno dal primo incontro i due si sono lasciati. A chiudere la storia è stato l’attore e fotografo che, secondo quanto racconta Mila, avrebbe già un’altra donna. Tanto da cacciare via di casa la Suarez dopo che la modella marocchina ha subito un intervento chirurgico per rifarsi il décolleté. “Alex mi ha distrutta psicologicamente. Non voglio perdonarlo ma neppure odiarlo. Voglio dimenticarlo del tutto”, ha confidato Mila a Barbara d’Urso. L’ex corteggiatrice di Eugenio Colombo a Uomini e Donne credeva molto in questa storia d’amore e ne è rimasta profondamente delusa.

Il racconto di Mila Suarez su Alex Belli

“Ero molto innamorata di Alex, lui mi ha fatto entrare nel suo mondo. I litigi con lui sono iniziate quando ha iniziato a sparire di casa all’improvviso, anche per un giorno. Io lo cercavo ovunque. A casa ci siamo anche tirati qualche piatto, ma non siamo mai arrivati alle mani”, ha raccontato Mila Suarez a Domenica Live.

Il silenzio di Alex Belli su Mila Suarez

Al momento Alex Belli non ha ancora dato la sua versione dei fatti. Ma solo qualche mese fa l’ex dell’Isola dei Famosi affermava con certezza che Mila era la donna della sua vita, quella con la quale creare una famiglia che non era arrivata con l’ex moglie Katarina Raniakova.