Alex Belli e l’ex moglie Katarina hanno fatto pace: “Siamo in buoni rapporti”

In che rapporti sono rimasti Alex Belli e l’ex moglie Katarina Raniakova

Pace fatta tra Alex Belli e l’ex moglie Katarina Raniakova. I due si sono lasciati a dicembre 2016 e non sono mancate accuse e ripicche nel salotto di Barbara d’Urso, dove entrambi hanno rilasciato delle interviste. Ora, a distanza di più di un anno, Alex e Katarina sembrano aver trovato un proprio equilibrio. Tanto che l’attore lanciato da Centovetrine ha rivelato di aver instaurato un buon rapporto con la modella slovacca. “Siamo in buoni rapporti”, ha assicurato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi al settimanale Nuovo. Del resto la coppia è stata a lungo unita: in totale nove anni d’amore, di cui quattro di matrimonio.

Oggi Alex Belli è fidanzato con la modella Mila Suarez

Anche se ha ritrovato un rapporto con Katarina, Alex Belli è ora felice accanto ad un’altra donna: la modella di origini marocchine Mila Suarez. Con quest’ultima l’attore ha di recente festeggiato il primo anniversario d’amore e spera presto di diventare papà. “Stiamo provando ad avere un figlio, Mila è la donna della mia vita”, ha confidato Belli. “Lei ha il carattere giusto e la pazienza di una mamma”, ha puntualizzato l’interprete di fiction e teatro. Nell’attesa di avere un erede Alex ha trasmesso alla fidanzata la passione per le immersioni e si prepara a debuttare nel musical Men in Italy, dopo l’esperienza nella serie tv Sacrificio d’amore.

Alex Belli fidanzata: “Io e Mila viviamo in simbiosi”

“Mila e io viviamo praticamente in simbiosi, fisica e mentale”, ha detto Alex Belli. Che pochi mesi dopo è andato a convivere con la Suarez, conosciuta per caso grazie alla passione dell’attore per la fotografia.