Alex Belli e Mila Suarez: il regalo per il primo anniversario e un figlio in arrivo

Alex Belli e la fidanzata Mila Suarez sono pronti ad avere un figlio insieme

È amore a gonfie vele tra Alex Belli e Mila Suarez. L’attore e la modella hanno di recente festeggiato il primo anniversario insieme e lo hanno fatto in grande stile. Come svelato dall’attore al settimanale Diva e Donna, per l’occasione Alex ha diviso in due uno smeraldo e ne ha tratto due anelli. Una vera e propria promessa d’amore, che nasconde qualcosa in più: la voglia di avere un figlio. I diretti interessati sono pronti per diventare genitori e per questo si sono già messi all’opera. “Sono innamorato pazzo. Mila è la donna della mia vita. È riuscita a colpire il mio cuore, è una donna straordinaria. Tra di noi c’è stato un colpo di fulmine”, ha detto l’interprete lanciato da Centovetrine. Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex tentatrice di Temptation Island: “Ho trovato finalmente un compagno completo, quello che avevo sempre desiderato. È l’uomo della mia vita”.

Alex Belli innamorato pazzo di Mila Suarez dopo il divorzio da Katarina

“Non vediamo l’ora di allargare la famiglia e ci siamo già messi all’opera. Ormai mi sento pronto. Ho 35 anni e non vedo l’ora di avere tra le braccia un piccolo Belli”, ha spiegato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. “Alex è proprio l’uomo della mia vita ed entrambi non vediamo l’ora di diventare genitori. Siamo davvero molto felici. Spero che il mio desiderio di diventare mamma si realizzi presto”, ha aggiunto Mila, che ha 29 anni e origini marocchine. “Lei è bella fuori, l’aspettavo da una vita”, ha sottolineato l’attore, che ha alle spalle un divorzio burrascoso dalla modella slovacca Katarina Raniakova.

Alex Belli è stato sposato con Katarina prima di conoscere Mila Suarez

Il legame tra Alex Belli e Katarina Raniakova è stato piuttosto lungo. I due si sono sposati nel 2013 dopo un fidanzamento durato anni. La separazione è poi arrivata tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, con un duro battibecco sfociato in tv, nel salotto di Barbara d’Urso. L’estate dello scorso anno, Alex si è innamorato di Mila Suarez che ha invece alle spalle un flirt con Fabrizio Corona e una breve partecipazione a Uomini e Donne.