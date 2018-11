Alex Belli felice con Delia Duran: “Mila Suarez? Deve farsene una ragione”

Alex Belli, la nuova fidanzata è Delia Duran: le ultime parole sull’ex Mila Suarez

Nuovo interesse amoroso per Alex Belli. Dopo la fine della storia con Mila Suarez, l’attore e cantante ha voltato pagina accanto a Delia Duran. È stato il diretto interessato a uscire allo scoperto sulle pagine del settimanale Nuovo, chiarendo di essere felice e sereno ma di non voler etichettare in alcun modo questa nuova relazione. “Ci stiamo conoscendo”, si è limitato a dire Alex – vero nome Alessandro Gabelli. L’incontro tra Belli e Delia, modella e attrice venezuelana, è avvenuto un anno e mezzo fa, sul set della fiction Furore 2. All’epoca non è nato nulla: i due sono sempre stati semplici colleghi. Fino a quando non si sono rivisti di recente e sono stati travolti dalla passione.

Alex Belli replica alle accuse dell’ex fidanzata Mila Suarez

E mentre Alex Belli ha già voltato pagina, la sua ex fidanzata Mila Suarez continua ad attaccarlo in tv. A Domenica Live la marocchina si è lamentata del comportamento dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che l’avrebbe cacciata di casa per far posto alla nuova fidanzata. Accuse fermamente respinte da Belli: “Non è vero niente. Prima le ho pagato il residence dove è andata a vivere. Poi sono stata io a darle le garanzie per prendere in affitto la sua attuale abitazione. E le sue accuse mi feriscono moltissimo. Deve farsene una ragione: a 35 anni ho una maturità tale per capire quando è arrivato il momento di chiudere una storia”.

Alex Belli dimentica Mila Suarez e si butta sul lavoro

Dopo l’addio a Mila Suarez, Belli si è buttato sul lavoro. Presto debutterà a teatro, accanto a Bianca Atzei e Iva Zanicchi, nello spettacolo Men in Italy: the musical show. In più continua la sua attività di fotografo: Alex possiede una società, la Axb Studio che crea campagne pubblicitarie per le aziende. Per l’ex protagonista di Centovetrine lavorano ben 12 dipendenti.