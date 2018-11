Alex Belli replica a Mila Suarez: “Non siamo compatibili ma lei vuole vendicarsi”

Intervista Alex Belli a Domenica Live: cosa ha detto sull’ex fidanzata Mila Suarez

Alex Belli è tornato a Domenica Live per difendersi dalle accuse dell’ex fidanzata Mila Suarez. I due si sono lasciati dopo un anno e mezzo di relazione. A detta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice di Temptation Island, la storia si sarebbe incrinata per via di un’altra donna. Diversa la versione dell’ex protagonista di Centovetrine: “Non c’è nessun’altra. Lei non è in linea con quello che sono io, non siamo compatibili. Non siamo fatti per stare insieme”. Ma allora perché l’attore non è stato vicino alla marocchina dopo l’intervento chirurgico per aumentare il décolleté? “Volevo prendermi una pausa per capire meglio la nostra situazione. Dopo tre settimane dal fatto l’ho invitata ad andare in Marocco, da sua madre, per superare il tutto”, ha spiegato Alex.

Alex Belli: “Con Mila Suarez una storia bellissima”

“Quella con Mila è stata una storia bellissima. Per lei ho fatto di tutto, non merito questo comportamento. È solo una vendetta nei miei confronti. Non eravamo compatibili, bisogna farsene una ragione”, ha aggiunto Alex Belli a Domenica Live. “Ero molto innamorata di Alex, lui mi ha fatto entrare nel suo mondo. I litigi con lui sono iniziate quando ha iniziato a sparire di casa all’improvviso, anche per un giorno. Io lo cercavo ovunque. A casa ci siamo anche tirati qualche piatto, ma non siamo mai arrivati alle mani”, ha invece raccontato Mila Suarez a Domenica Live.

Alex Belli è single dopo l’addio alla modella Mila Suarez

Alex Belli si è dichiarato single dopo l’addio a Mila Suarez. In passato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato sposato con la modella ucraina Katarina Raniakova.