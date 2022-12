De Martino in tv, Belen lo sostiene da casa: il dolce messaggio

Stefano De Martino è tornato su Rai Due con Bar Stella e a casa c’era una sostenitrice speciale che ha seguito ogni minuto della puntata. Una spettatrice d’eccezione, ma soprattutto la sua prima tifosa. Non è la prima volta che Belen e Stefano seguono i lavori dell’altro in tv e non mancano mai di farlo vedere sui social. Così ha fatto ancora una volta la Rodriguez ieri sera, quando in seconda serata c’era Bar Stella su Rai Due. Un programma al quale Stefano tiene molto perché lo tiene legato a suo nonno.

Bar Stella era proprio il nome del bar del nonno di Stefano, lui ha scelto di proporre un programma di intrattenimento che lo rievocasse. Questo bar è stato un luogo del cuore per il conduttore, lì ha anche fatto le sue prime esibizioni di danza per la sua famiglia e il forte legame con il nonno lo ha ispirato. Insomma, va da se che si tratti di un programma al quale Stefano tiene molto. Belen lo sa e non ha fatto mancare il suo supporto, dicendo di essere orgogliosa della persona che è Stefano.

Durante la puntata il volto di Tu si que vales era incollata alla tv a vedere la nuova edizione di Bar Stella. Lo ha fatto anche pubblicando un video tra le stories, e non soltanto. Ha pubblicato questo bellissimo e dolce messaggio per Stefano De Martino: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza”. Lui lo ha condiviso tra le sue stories, magari ringraziando Belen in privato.

Diventa sempre più inevitabile per il pubblico fare paragoni tra gli ex di Belen, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Così oggi ci si chiese: avrebbe scritto queste stesse parole vedendo il padre della sua seconda figlia in tv? Con tutto quello che sta combinando al Grande Fratello Vip, nonostante i tentativi di autori e studio di difenderlo e riabilitarlo, il pubblico è ormai quasi interamente schierato contro Spinalbese. E non senza motivo. Accanto a lui restano i Gintonic, ancora sognanti e speranzosi che nasca l’amore con Ginevra Lamborghini. E le parole di Ignazio Moser potrebbero tenere vive le speranze. Non solo dinamiche interne al gioco, perché Antonino ha parlato spesso anche di Belen nella Casa e si è preso bordate pure da Signorini.