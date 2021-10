Stefano De Martino, nuovo programma (tutto suo) su Rai 2: i dettagli

Nuovo programma per Stefano De Martino su Rai Due! La seconda rete ha confermato con questa mossa la volontà di puntare sul ballerino dopo avergli affidato prima Made in Sud e dopo Stasera Tutto è Possibile. Il secondo dei due programmi, inoltre, è passato nelle sue mani dopo essere stato portato al successo da Amadeus, che si è dedicato al Festival di Sanremo. Ma quello che succederà adesso è qualcosa di più, perché stavolta Stefano pare abbia avuto carta bianca per tornare a condurre su Rai Due.

Davide Maggio ha svelato che Stefano De Martino condurrà Bar Stella su Rai Due. Il programma è nuovo, per questo il nome non dirà nulla alla maggior parte del pubblico. Ai fan storici e più affezionati di Stefano invece il nome della trasmissione suonerà famigliare, perché non è stato scelto a caso. Così si chiamava infatti il bar del nonno di De Martino, lo stesso in cui il ballerino si esibiva da bambino, come dimostra un video che ha pubblicato sui social lo scorso anno. Nel video in questione c’è un tenero Stefano da bambino che balla nel locale del nonno. Era il 1994 e lui aveva circa cinque anni.

Il Bar Stella è probabilmente uno dei luoghi del cuore di De Martino, per questo ha deciso di chiamare così il suo nuovo programma in seconda serata su Rai Due. Il nome rispecchia anche la natura della trasmissione, che porta la firma di Stefano al 100%. Ci saranno tanti ospiti e amici del conduttore e dovrebbe andare in onda a partire da dicembre, in seconda serata come già specificato. Per il momento pare siano previste solo due puntate, ma non è detto che non venga rinnovato in seguito.

Un paio di anni fa, Stefano De Martino aveva raccontato in una intervista a Radiocorriere Tv di ispirarsi a una televisione che ormai si vede poco. Lui è appassionato della tv di un tempo, quella con cui è cresciuto e in cui si rispecchia di più. A tal proposito aveva detto:

“Sono cresciuto televisivamente con Renzo Arbore. Guardo spesso trasmissioni realizzate prima che io nascessi, come ‘Canzonissima’. Ecco, è quella la tv che amo e che spero ritorni”

Visti i suoi desideri, è facile pensare che Bar Stella di Stefano De Martino su Rai Due si ispirerà alla tv di un tempo.