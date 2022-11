Il conduttore di Chi Magazine fa la ramanzina all’ex parrucchiere e tira in ballo la sua ex: Oriana manda a quel paese lo spezzino

Alfonso Signorini ‘inchioda’ Antonino Spinalbese. Nel corso della puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip, il conduttore ha messo sotto torchio lo spezzino e lo ha ‘rosolato’ a fuoco lento. Prima ha lasciato che desse alcune giustificazioni “parac**le”, giusto per dirla alla maniera del direttore di Chi Magazine, poi lo ha messo all’angolo, rilevando diverse sue contraddizioni. Dulcis in fundo, il giornalista ha tirato in ballo Belen Rodriguez. Ma si proceda con ordine. Nei giorni scorsi Spinalbese si è avvicinato parecchio a Oriana Marzoli (pare che i due abbiano avuto persino una rapporto intimo), dopodiché l’ha scaricata. Nel farlo ha pure usato espressioni tutt’altro che garbate. “Voglio una Ferrari, tu sei una Porsche”, la chiosa dimenticabile del giovanotto…

Signorini ha provato a capire perché Antonino abbia dato il benservito rapidamente alla venezuelana. Lui ha spiegato che la donna lo ha deluso in quanto non capirebbe il suo essere padre e il legame profondo che ha con sua figlia. E qui è arrivata la prima ‘bastonata’ del conduttore. “Tu hai detto che la tua donna deve andare bene a tua figlia, ma non funziona proprio così”, il ragionamento di Signorini. Antonino l’ha presa larga dicendo di essere stato frainteso. Dopodiché ‘Alfi’ ha lanciato una seconda bordata all’ex parrucchiere. “Però sotto le coperte non c’è più la figlia?”, ha incalzato il conduttore smontando in un amen la tesi dello spezzino e rimarcando che in effetti, se fosse così attento a tutto ciò che può vedere la figlia e a quello che un giorno potrebbe pensare, non avrebbe ‘consumato’ in mondovisione.

Spazio poi alla frase relativa alla Ferrari e alla Porsche. Spinalbese si è riascoltato. Dopodiché Signorini ha rilevato che è stato un “discorso un filino maschilista”. “Era un’associazione a una tua ospite in studio”, la replica immediata del giovane. “Ah, perché tu vuoi la Lamborghini? Ma sei un para**lo. Oriana, ribellati!“, l’invito del direttore di Chi Magazine. Detto, fatto: la venezuelana ha mandato letteralmente a quel paese Spinalbese. Quindi ha chiosato: “Basta, non ne voglio più sapere di lui”. “Adesso io comincio a capire un po’ meglio Belen. Belen sei in tutti noi, ciao Belen”, l’intervento risolutivo di Signorini, che ha fatto calare il sipario sull’argomento. Applausi scroscianti in studio.

Se Signorini si è sbilanciato tanto, menzionando esplicitamente la modella argentina, evidentemente sa cose che non sono mai trapelate. Inoltre, un’uscita così diretta potrebbe confermare ciò che si mormora da tempo ossia che Belen avrebbe deciso di troncare per via di alcuni atteggiamenti non del tutto coerenti del padre di sua figlia.

Si mormora inoltre che, prima ancora che iniziasse il GF Vip, la showgirl non abbia visto di buon occhio che il suo ex avesse detto di sì al reality show più spiato d’Italia. Ammesso e non concesso che davvero Belen si sia inviperita per siffatta faccenda, ora se ne comprende meglio il motivo.