De Martino, Emma Marrone e gli scoop: i retroscena del re dei paparazzi

Che rapporto ha Stefano De Martino con i paparazzi? E al momento il suo cuore è libero oppure è tornato a battere per qualcuna? Forse per Emma Marrone come hanno insinuato alcuni gossip recenti (poco fondati a onor del vero)? A tratteggiare un ritratto inedito del danzatore campano ci ha pensato Maurizio Sorge, re dei paparazzi. Una vita dietro all’obiettivo con cui ha pizzicato una miriade di vip lungo una carriera pluridecennale. Roba forte quella divulgata negli anni da Sorge che ora, come spiegato più volte nei salotti di Barbara d’Urso, rimpiange i tempi che furono, quelli pre-social, quelli in cui ‘beccare’ in castagna i big dello star system era una vera e propria arte. Le dinamiche adesso sono per lo più mutate, ma la passione resta sempre e comunque.

Sorge, su Instagram, ha parlato diffusamente dell’ex marito di Belen Rodriguez, rispondendo a diverse curiosità dei fan. Innanzitutto ha dichiarato che De Martino è un “battitore libero” e che gli piace “divertirsi” visto che “al momento non ha impegni sentimentali”. Insomma flirt fugaci probabilmente sì, ma nulla di serio a differenza della Rodriguez che dopo l’addio con il conduttore di Made in Sud ha allacciato un’importante relazione con Antonino Spinalbese.

Spazio ai gossip che vogliono Emma Marrone e Stefano amanti in gran segreto. Davvero le cose stanno così? C’è un fondo di verità almeno in tale chiacchiericcio? “No”, la risposta secca di Sorge. Capitolo chiuso! E i paparazzi? C’è chi sostiene che spesso siano gli stessi vip a contattare i fotografi per ambire a degli scoop per visibilità.

Di recente qualcuno, che di nome fa Fabrizio Corona, ha affermato che anche Stefano ogni tanto chiama i paparazzi. Dunque? De Martino gentile o antipatico con i gossippari? “Gentile e furbetto… Ha capito tutto”, la confidenza di Maurizio che ha lasciato intendere che il napoletano abbia un ottimo ‘feeling’ con gli ‘addetti ai lavori’ che stanno dietro all’obiettivo. Che Corona abbia ragione?

Fabrizio Corona su Stefano e Belen: “Lei tonta, lui chiama i fotografi”

In un’intervista recente concessa a Vanity Fair, Corona, circa De Martino e Belen, ha parlato a ruota libera, nel suo stile:

“Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belen perché è tonta”.

Maurizio Sorge: Giulia De Lellis e Beretta fanno sul serio

Sorge ha inoltre dichiarato che nel prossimo numero di Chi ci sarà un servizio dedicato a Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Il fotografo ha assicurato che i due giovanotti stanno facendo sul serio. Damante è ormai un ricordo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.