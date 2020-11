Belen Rodriguez: “Prove di famiglia con Antonino”, la svolta nel rapporto

Belen Rodriguez immortalata dal settimanale ‘Gente’ insieme al fidanzato Antonino Spianlbese, mentre è a passeggio spensierata per la città di Milano con Santiago, il figlio avuto con l’ex marito Stefano De Martino. Il venticinquenne e la modella argentina si sono iniziati a frequentare questa estate, successivamente all’ennesimo ed inaspettato addio tra la Rodriguez e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Questi scatti postati sulla rivista, sembrano essere la prova che tra i due l’amore è davvero sbocciato.

“A spasso per il centro di sabato pomeriggio mentre insieme fanno le prove di famiglia. Riuscendoci a meraviglia a partire dal look coordinato in perfetto stile rapper”.

I due sono già stati fotografati in passato mentre si scambiavano effusioni in pubblico. Adesso arriva un’ulteriore conferma del legame sentimentale. Un legame su cui in pochi hanno scommesso in principio. All’inizio, infatti, la loro storia sembrava essere solo un fuoco di paglia. Andavano a mangiare fuori con gli amici e frequentavano i locali alla moda del capoluogo lombardo, ma due indizi non fanno una prova. Fino a quando l’ex di Fabrizio Corona non ha postato una tenerissima foto nelle Stories Instagram. Un’immagine che la ritrae abbracciata ad Antonino, su un muretto mentre si scambiano un bacio.

Belen Rodriguez ritrova la serenità in amore grazie ad Antonino

Belen Rodriguez è riuscita a ritrovare le felicità anche per quanto riguarda il lato sentimentale. A farle tornare il sorriso, dopo aver passato mesi complicati a causa del naufragio definitivo con De Martino, ci ha pensato l’hairstylist delle vip. Il rapporto con l’amore per la trentaseienne argentina non è mai stato facile, anche se ha provato di volta in volta ad avvicinarsi allo stile e al mondo del partner che gli stava accanto.

Quando era fidanzata con l’ex ‘re dei paparazzi’ Fabrizio Corona, l’abbiamo vista sexy e provocante nei modi di porsi. Un look che si amalgamava perfettamente con l’inclinazione sbarazzina dell’agente fotografico. Quando si è sposata con il conduttore di Torre Annunziata, con il quale ha deciso di avere un figlio, invece, si è ‘trasformata’ in moglie e madre di famiglia, optando per abbigliamenti meno ‘aggressivi’. La frequentazione avuta con il pilota di MotoGp Andrea Iannone l’aveva riportata nella modalità più prorompente. Ora che nella sua vita c’è Antonino, la semplicità e l’armonia sono tornati a riempire le giornate della Rodriguez che ha abbandonato i tacchi a spillo scegliendo felpone e jeans. Casual!