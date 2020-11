Belen e Antonino, il bacio immortalato da Chi: “Innamorata pazza” (foto)

Arriva la foto del bacio di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese immortalato da Chi. Sul nuovo numero in edicola della rivista diretta da Alfonso Signorini c’è proprio la foto del bacio della coppia più chiacchierata del momento in copertina. I due si sono affacciati al balcone e i paparazzi sono riusciti a rubare questo scatto da copertina. Antonino ha stretto a sé la sua Belen e i sue si sono scambiati un bacio appassionato, stretti l’uno all’altra.

La foto del bacio di Belen e Antonino è giunta da un weekend che la coppia si è regalata negli ultimi giorni. Nel servizio dedicato alla coppia, il settimanale ha presentato il bacio come una conferma della loro relazione, anche se Antonino e Belen sono ormai venuti allo scoperto già settimane fa. Dopo mesi di pettegolezzi e chiacchiericcio sul nuovo amore della Rodriguez, una prima conferma è arrivata dal profilo Instagram dell’hairstylist.

Proprio Antonino è stato il primo a fare una dedica social alla sua dolce metà, mentre negli ultimi giorni Belen ha pubblicato una serie di fotografie in cui sorridono insieme. La coppia si è divertita molto facendo le foto per Instagram, si rincorrono e giocano come due bambini. Tutto dimostra quanto siano felici e innamorati. E infatti lo ha confermato anche Chi, che sotto la foto del bacio titola così: “Innamorata pazza di Antonino”.

Tra i due sembra essere sbocciato l’amore. Questi giorni trascorsi insieme in una villa sul lago di Como li hanno uniti ancor di più, anche se non erano soli ma in compagnia di amici. Proprio qui è stata scattata la foto del bacio di Belen e Antonino, che ormai non hanno davvero più motivo di nascondersi. I due hanno intenzione di vivere la loro storia alla luce del sole e pubblicamente anche sui social.

Le foto in cui giocano insieme hanno conquistato i fan, che sono ben contenti e sollevati di rivedere Belen felice. Dopo aver messo di nuovo la parola fine al matrimonio con Stefano De Martino, la Rodriguez è stata protagonista del gossip estivo con diversi presunti flirt. Ma solo uno, quello con Antonino, si è trasformato in qualcosa di più. La loro storia nata per caso e lontana da occhi indiscreti, infatti, è diventata una storia seria.