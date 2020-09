Belen e il nuovo fidanzato Antonino, la storia si fa seria: la dedica d’amore

Belen Rodriguez non si nasconde più: è amore con Antonino Spinalbese. L’hair stylist 25enne è riuscito a conquistare il cuore della soubrette argentina con passione e determinazione. E la conduttrice di Tu si que vales ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova love story. Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Antonino è apparso un breve video in cui Belù è protagonista. Un breve filmato girato dall’esperto di bellezza nel quale la sorella di Jeremias e Cecilia guarda in camera imbarazza ma allo stesso tempo serena (guarda più in basso). “Muñeca”, ha scritto Antonino nella didascalia del filmato, che tradotto significa “Bambola”. A commentare per prima proprio la Rodriguez, che ha replicato lusingata: “Mi piace come mi vedi”. Una dichiarazioni di ufficialità in piena regola, che mette fine al periodo da single vissuto dalla Rodriguez dopo la seconda burrascosa rottura con l’ormai ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez oggi è fidanzata con Antonino Spinalbese

Il video di Antonino Spinalbese è solo l’ultima prova della storia d’amore tra il ragazzo e Belen Rodriguez. Nelle ultime settimane i due non hanno fatto nulla per nascondere il loro legame e si sono regalati pure lo stesso tatuaggio. La parola “chupito”, termine utilizzato per indicare uno “shottino”, che Belen ha disegnato sull’anulare sinistro, dove portava la fede, mentre Antonino ha optato per l’avambraccio. Non solo: la Rodriguez ha inoltre risposto ad una provocazione di un fan assicurando di essere molto felice in questo periodo della sua vita. “I miei occhi ridono, vedete solo quello che volete vedere”, ha dichiarato Belen, lasciando intendere che ormai Stefano De Martino è acqua passata.

Belen Rodriguez nuovo fidanzato: chi è Antonino Spinalbese

Classe 1995, Antonino Spinalbese è un hair stylist che vive e lavora a Milano. È impiegato in uno dei saloni di bellezza Coppola, tra i più rinomati in Italia. Il primo incontro con Belen è avvenuto qualche mese fa per motivi di lavoro, come spifferato dal settimanale Chi. Prima di partire per Ibiza, la 36enne aveva bisogno di ritoccare il colore dei propri capelli, ma la persona che solitamente cura il suo look non era disponibile. Belen s’è così rivolta a Patrizia Griffini, una delle sue migliori amiche, che le ha raccomandato Marco, un collaboratore di una famosa catena di parrucchieri.

Il primo incontro tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Fissato l’appuntamento con Belen, Marco si è presentato accompagnato da un amico, Antonino appunto. Mentre il primo aggiustava i capelli di Belen, il secondo ha iniziato a chiacchierare con lei: proprio lì, in quell’incontro casuale, è scoccata la prima scintilla tra i due. È poi seguito un invito a cena da parte della soubrette, che ha ospitato Spinalbese a casa sua per mangiare sushi. Da lì i due non si sono più mollati e hanno cominciato a fare coppia fissa.