Belen Rodriguez: “Si vede che ti manca Stefano”, lei risponde così

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora al centro dei gossip. Stavolta lo scoop arriva da Instagram, proprio dal profilo della conduttrice di Tu sì que vales. I due si sono separati ancora una volta dopo la quarantena e Belen ha voltato pagina da un po’ di mesi ormai. I gossip si sono rincorsi durante l’estate, sia su Stefano sia su Belen. Ma se per De Martino al momento si sono rivelati solo pettegolezzi e paparazzate e non sono emerse relazioni sentimentali stabili, lo stesso non si può dire della Rodriguez. Lei infatti ha iniziato una storia d’amore con Antonino Spinalbese, un hair stylist che è accanto a Belen già da diverse settimane ormai. Tra loro sembra essere nato un rapporto stabile e che facciano sul serio, però bisogna dare tempo al tempo per capire bene le cose. Oggi si parla di nuovo di Belen e Stefano.

Belen Rodriguez, una fan scrive: “Ti manca molto, si vede”, lei ha deciso di rispondere

Nelle ultime ore Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto della sua ultima festa di compleanno, a cui era presente anche Antonino insieme a tutta la famiglia Rodriguez e agli amici di sempre. Tra i commenti alle foto Belen ne ha notato uno in particolare dinanzi a cui non è riuscita a stare in silenzio. Una fan le ha fatto gli auguri di compleanno e poi ha aggiunto: “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”. Non è stato fatto il nome di Stefano, ma è palese che si riferisse a lei e non di certo a Gianmaria Antinolfi. Come abbiamo già detto Belen non è riuscita a passare oltre, ha intercettato questo commento tra i tantissimi che le sono arrivati e ha deciso di rispondere, smentendo tutto.

A Belen manca Stefano De Martino? Lei chiarisce: “I miei occhi ridono”

La Rodriguez ha risposto così: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Ha chiesto quindi a chi si riferisse, ma siamo certi che anche lei ha colto il riferimento all’ex marito Stefano. Sta di fatto che Belen ha chiarito di non sentire la mancanza di nessuno e che nei suoi occhi non c’è nessuna nostalgia né malinconia. Scrivendo che i suoi occhi ridono ha fatto capire di essere felice in questo momento.