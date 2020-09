Gianmaria Antinolfi e Belen si incrociano a Milano: “Sguardi di fuoco”

By

Regina del gossip di luglio e agosto, regina del gossip di settembre: Belen è sempre Belen! Il magazine Chi, come già raccontato da GossipeTv pochi giorni fa, conferma che la modella argentina e Antonino Spinalbese, hair stylist di 11 anni più giovane di lei, continuano a frequentarsi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge un altro retroscena: quello che racconta di un casuale incontro tra la sudamericana e Gianmaria Antinolfi, l’uomo campano con cui la Rodriguez ha avuto un flirt poche settimane fa. I due si sarebbero incrociati al ristorante Radetzky di Milano. Qui si “sarebbero scambiati sguardi di fuoco senza parlarsi né salutarsi” si legge sulla rivista. Insomma dopo la frequentazione lampo tutti i ponti sono stati tagliati. Oggi Belen guarda avanti. Altrimenti detto, prosegue la conoscenza con Antonino.

Antonino e Belen non si nascondono più: incroci ‘pericolosi’ con Gianmaria Antinolfi a Milano

La showgirl e Spinalbese si sono conosciuti durante le vacanze estive, quando la Rodriguez ha invitato il giovane a Ibiza per trascorrere qualche giorno con lei. Da allora i due hanno continuano a vedersi, aiutati anche dal fatto che entrambi vivono a Milano. L’hair stylist lavora vicino alla dimora dell’argentina. Ma c’è dell’altro: dopo spifferi e sussurri sul loro legame, pochi giorni fa l’ex di Stefano De Martino ha deciso di uscire allo scoperto, mostrando Antonino in una sua Stories Instagram. A tutti gli effetti una conferma diretta del fatto che i due si vedano. Quella Stories altro non riprendeva un momento della serata passata al Radetzky di cui ha fatto menzione Chi magazine. Che Belen abbia finalmente trovato un po’ di pace dopo la tumultuosa separazione dall’ex marito?

Le sorelle Rodriguez tornano a sorridere

L’amore va, l’amore viene. Non solo per Belen. Anche la sorella Cecilia, dopo aver attraversato una tempesta sentimentale con Ignazio Moser, ha ritrovato il sorriso. A differenza della sorella maggiore lei è tornata a fare coppia con il compagno con il quale ha avuto parecchi problemi di recente. Alla fine però pare aver trionfato il sentimento. Cecilia e Moser hanno infatti deciso di provare a continuare la love story. Ricucire e ritrovare un nuovo equilibrio non sarà semplice ma nulla è definitivamente perduto.