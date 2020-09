Belen, in fumo il lavoro dei paparazzi: con Antonino fa sul serio (video)

Belen Rodriguez esce allo scoperto con Antonino Spinalbese, l’hair-Stylist con cui è stata sorpresa di recente. Lui ha 25 anni, lei 35 (a breve 36, spegnerà le candeline il prossimo 20 settembre). Pare quindi che il flirt prosegua. Anche perché stavolta non c’è alcuna paparazzata pubblicata, nessuno scatto rubato inerente alla liaison: è stata la stessa Rodriguez, attraverso una Stories Instagram, a mostrarsi a cena con Antonino, in un ristorante milanese. Con loro altri amici a condividere la serata spensierata. E non è finita qui perché la modella argentina, sempre tramite delle Stories, sembra aver voluto lanciare l’ennesima frecciatina all’ex marito Stefano De Martino. Come nel suo stile Belen non ha nominato esplicitamente il danzatore campano, ma una frase ‘strategica’ è stata pubblicata sulla piazza social. E non pare azzardato credere che le paroline scritte dalla sudamericana siano riconducibili proprio a Stefano.

Belen Rodriguez e la stories con Antonino Spinalbese: la storia continua…

Tavolata tra amici: Belen riprende alcune risate e battute della comitiva, poi, a un certo punto, con il telefono cambia soggetto e inquadra il ‘suo’ Antonino’, con tanto di tag. Nessuna parola, sono le immagini a parlare da sole. Poco dopo esce dal locale e ad attenderla ci sono una sfilza di paparazzi. Inutili, visto che Belu ha già postato sui suoi profili social la clip con protagonista l’hair-stylist. Insomma, dalla serie: riprendete e fotografate pure, qui non c’è nulla da nascondere. Le sorprese che riserva l’argentina non sono finite qui. Dopo la cena e dopo i filmati goderecci, ecco una massima comparire tra le Stories: “A nulla serve volere, se non hai il coraggio di agire”.

Stefano e Belen, rottura dal silenzio assordante

Non è un mistero che Belen, da quando ha visto naufragare la love story con De Martino, abbia riservato una serie di stilettate acuminate all’ex. Di recente i rumors hanno raccontato che il conduttore di Made in Sud ha provato a ricucire con la modella, ma invano. La massima postata da quest’ultima – che non lascia mai nulla al caso – potrebbe proprio essere rivolta a Stefano. L’ennesima punzecchiatura. Sulle reali cause che hanno fatto precipitare la relazione, intanto, nulla si sa. Un silenzio assordante, che non fa che alimentare misteri e sussurri.