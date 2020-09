Festa di compleanno di Belen: ecco chi c’era e come è andata

By

Belen Rodriguez spegne 36 candeline. Oggi 20 settembre 2020 la modella argentina ha festeggiano con tutta la famiglia e gli amici più stretti il compleanno. Per l’occasione ha organizzato un pranzo in una location esclusiva (non resa nota). Resi noti invece – attraverso diversi post e Stories Instagram – i partecipanti all’evento. Immancabili i genitori, papà Gustavo e mamma Veronica, a cui Belu è legatissima. Naturalmente c’è stato il suo amatissimo figlio Santiago. E naturalmente presenti anche Jeremias e Cecilia, rispettivamente fratello e sorella. I due sono stati accompagnati dai loto partner. ‘Jere’ si è mostrato innamoratissimo di Deborah Togni, giovane ragazza che le ha rubato il cuore nel pieno dell’estate. ‘Cechu’ è apparsa con Ignazio Moser, con il quale ha attraversato una poderosa burrasca sentimentale nelle scorse settimane. Oggi i due si sono riuniti e sembrano aver superato del tutto la crisi. E poi? Chi c’era?

Compleanno di Belen Rodriguez: spente 36 candeline, chi c’era alla festa

Tra gli amici non è potuto mancare Mattia Ferrari, giovane e brillante imprenditore. Da quando l’argentina ha visto naufragare per la seconda volta la sua relazione con Stefano De Martino dopo il lockdown, Ferrari è stato la sua ombra. Qualcuno ha rumoreggiato anche di una tresca, probabilmente non sapendo che l’imprenditore è gay. A proposito di liaison: al compleanno ha partecipato anche Antonino Spinalbese, l’hair stylist che ha intrecciato una love story proprio con Belen. I due si frequentano da qualche settimana. Fanno sul serio? Chissà, il tempo darà tutte le risposte. Altra persona inseparabile dalla sudamericana, che ovviamente ha preso parte ai festeggiamenti, è Patrizia Griffini, altro suo ‘angelo custode’.

Belen sceglie un abbigliamento sportivo per il suo 36esimo compleanno

Jeans larghi, scarpe da ginnastica e una semplice t-shirt bianca: un compleanno all’insegna della comodità per la modella. Durante la festa ha danzato e si è lasciata andare a diversi gesti d’affetto. Particolarmente commuovente un abbraccio con il fratello Jeremias. Quest’ultimo è stato vicinissimo alla sorella durante la crisi con Stefano De Martino. Il clan Rodriguez è più unito e affiatato che mai.