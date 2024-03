De Martino a Sanremo? “Devo ancora studiare ma…”

Da ballerino a showman. Questa è l’evoluzione che la carriera professionale di Stefano De Martino ha compiuto negli ultimi anni. Ora addirittura spunta tra i nomi dei possibili conduttori della prossima edizione di Sanremo. Al Messaggero il conduttore rivela se lo farebbe e commenta la lista dei papabili direttori artistici.

L’ultima edizione di Sanremo è terminata da poco più di un mese, ma le voci su chi calcherà il palco dell’Ariston l’anno prossimo si susseguono già dal giorno successivo alla finale. Tra le smentite di molti volti noti e i continui rumors sugli incontri tra Amadeus e i vertici Rai, c’è anche chi si propone – come Alessandro Cattelan – e chi commenta le notizie di corridoio.

Tra questi troviamo Stefano De Martino, un nome inedito che entra in lizza per calcare il palco dell‘Ariston, ma che negli ultimi tempi ha dimostrato di saper vestire bene i panni del presentatore. L’ex ballerino di Amici, intervistato dal Messaggero, ha parlato del suo futuro professionale e ha risposto alle domande su un’eventuale conduzione del Festival.

De Martino ha spiegato di guardare i Sanremo degli altri e di avere spesso idee su come lo farebbe lui. Nonostante questo, il presentatore riconosce la sua inesperienza sul campo e ironizza:

Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco

Il conduttore sembrerebbe quindi rifiutare un’eventuale proposta di direzione artistica della kermesse. Quando però la giornalista Ilaria Ravarino gli chiede cosa farebbe se arrivasse la fatidica telefonata, Stefano risponde:

Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice

Il conduttore continua spiegando che ancora stenta a credere di essere già solo nella lista dei papabili presentatori del Festival. De Martino infatti paragona Sanremo a una laurea e commenta:

Mi manca qualche esame per farcela

Stefano poi ha aggiunto che, se non lui, sul palco dell’Ariston vedrebbe bene Paolo Bonolis. Il suo sogno però è un altro: due donne alla conduzione dell’edizione 2025. I nomi proposti da De Martino corrispondono a quelli del duo Laura Pausini-Paola Cortellesi, amiche inseparabili che abbiamo già visto su un palco insieme nel lontano 2016.

I prossimi progetti di Stefano De Martino

Nell’attesa della telefonata dai vertici Rai (che dubitiamo arrivi, almeno per quest’anno) Stefano De Martino mette in mostra le sue doti da showman in teatro a Roma, dove porterà in scena lo spettacolo Meglio Stasera. Presto però, lo rivedremo anche in tv. Dal primo aprile tornerà in onda con Stasera Tutto è Possibile in prima serata su Rai 2.

Nel frattempo, pur non apparendo, il suo nome è spesso sulla bocca di chi frequenta il piccolo schermo. Dopo l’ennesima – e forse definitiva – rottura con Belen Rodriguez i gossip sui suoi comportamenti da Don Giovanni hanno riempito i salotti televisivi e soprattutto hanno provocato l’ironia di Fiorello. Lo showman siciliano infatti, molto spesso a Viva Rai 2 ha commentato le vicende amorose di Stefano De Martino, punzecchiandolo. Per fortuna l’ex ballerino sa prenderla con ironia e commenta: