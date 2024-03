“Amadeus condurrà Sanremo 2025”: la Rai non ci sta e replica

È passato circa un mese dalla fine dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché l’ultimo Festival, per ora, sotto la direzione di Amadeus. Nonostante il record di ascolti e l’enorme successo ottenuto, il conduttore ha ribadito più volte di volersi prendere una pausa dalla kermesse musicale dopo 5 anni di lavoro. Da allora, sono iniziate a circolare innumerevoli voci sui possibili sostituti: da Michelle Hunziker ad Alessandro Cattelan, da Antonella Clerici e Gerry Scotti, fino a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Tuttavia, molti di loro hanno smentito, mentre per altri non sono ancora arrivate conferme.

Ebbene, nelle ultime ore ItaliaOggi ha svelato un rumor secondo il quale la Rai avrebbe convinto Amadeus a tornare a Sanremo. A quanto pare, ci sarebbe un presunto accordo che l’azienda avrebbe chiuso con il presentatore non solo per l’edizione del 2025, ma anche per quella del 2026. Ovviamente, la notizia ha fatto subito il giro del web, provocando la reazione entusiasta ma anche sorpresa del popolo dei social. Fino a poco fa, Amadeus aveva negato categoricamente un suo ritorno sul palco dell’Ariston, motivo per il quale in tanti si stavano chiedendo a cosa fosse dovuto questo cambio repentino.

Ma, ecco che a spegnere ogni speranza ci ha pensato la stessa Rai. A seguito della diffusione del gossip, i vertici della rete hanno deciso d’intervenire e mettere a tacere qualsiasi voce. Difatti, la notizia è stata prontamente smentita con un comunicato stampa rilasciato proprio poco fa. Ecco la nota ufficiale:

Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate.

Dunque, Amadeus non farà ufficialmente ritorno sul palco dell’Ariston almeno per i prossimi anni. Dunque, rimane aperta la “caccia” al prossimo direttore artistico. Per adesso, il più quotato sembrerebbe essere Alessandro Cattelan. Tra i vari nomi menzionati, lui è l’unico, insieme a Michelle Hunziker, ad aver dichiarato apertamente che non avrebbe problemi ad accettare questa sfida.

Certo è che molti credono che dare un ruolo così importante a Cattelan potrebbe comportare un rischio, dato che, a differenza dei precedenti conduttori, non ha mai avuto un contatto quotidiano con il pubblico. Insomma, a questo punto, non resta che aspettare per capire a chi sarà affidato il compito di condurre il Festival di Sanremo 2025.