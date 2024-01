Corna De Martino: “Come 007, Belen l’ha sorpreso pure con Emma”

Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con lo pseudonimo “Investigatore social”, in una diretta fiume su Instagram, ha raccontato, secondo le informazioni in suo possesso, i dettagli dei tradimenti di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez. Va ricordato che Rosica, di recente, ha incassato i ringraziamenti direttamente da Belen, la quale pubblicamente gli ha scritto che aveva ragione su quanto sostenuto per anni sul conto del suo ex marito.

Capitolo flirt Antonella Fiordelisi. Rosica ha sempre assicurano che ci sia stata una liaison tra la schermitrice e il conduttore Rai. La ‘scappatella’, però, si sarebbe consumata quando De Martino si era lasciato la seconda volta con la Rodriguez:

“Ho le prove che la Fiordelisi e Stefano sono andati a letto, all’epoca però lui non stava con la Rodriguez. Quest’ultima si è arrabbiata con Antonella per una questione di rispetto: la Fiordelisi le scriveva cose carine e le chiedeva selfie. Quando Belen ha scoperto che l’ex marito era andato a letto con lei, ovvio che si sia arrabbiata”.

Rosica ha poi rivelato che De Martino ha organizzato un piano super meticoloso per non farsi scoprire e mantenere la massima privacy sui rapporti avuti con diverse donne mentre era sposato. Una sorta di “metodo 007”:

“Il procedimento è sempre lo stesso. Le fa prendere all’aeroporto di Napoli dai suoi amici, che lo hanno sempre difeso e che, single, fidanzati e sposati, si sono divertiti durante i festini in barca. Vengono portate direttamente da lui, a casa sua. Poi cambia auto e si allontana, come 007. A Milano agisce in modo simile”.

La “bomba” su Emma Marrone

Il gossipparo ha dichiarato inoltre che è vero che le tante avventure vissute dall’ex allievo di Amici sono state con donne sconosciute. Tuttavia non mancherebbero nemmeno quelle assai note. Oltre ad Alessia Marcuzzi, secondo Rosica, Stefano avrebbe avuto un flirt con Madalina Ghenea. Ma la vera bomba è quella che riguarda Emma Marrone. Così “Investigatore social” sulla questione:

“Nessuno sa che dopo anni Stefano ha iniziato a rifrequentare Emma Marrone. Si sono rivisti. Belen li avrebbe sorpresi. Parliamo di un paio di anni dopo l’addio alla cantante. Ne parlo oggi perché ho le prove. Da ciò, litigio pesante tra Emma e Belen. Lui è poi tornato con Belen come se nulla fosse. Nessuno se n’è accorto di questo passaggio, e al tempo i due avevano già avuto Santiago”.

Quindi il capitolo Alessia Marcuzzi. “Confermo”, ha scritto Belen pochi giorni fa rispondendo a un utente che le ha chiesto se fosse vero che i due conduttori avessero avuto una love story clandestina. Rosica, dal canto suo, da anni, sostiene che la liaison ci sia stata. Nel corso della diretta Instagram ha assicurato che la frequentazione c’è stata e che sarebbe persino iniziata prima ancora che l’ex Amici approdasse all’Isola dei Famosi come inviato, programma allora condotto dalla Marcuzzi: