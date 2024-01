Belen, trapelato l’audio furioso contro Fiordelisi: insulti e minacce

Alcuni giorni fa, Fabrizio Corona ha svelato tramite il suo canale “Dillinger News” i dattegli di un acceso scontro avvenuto tra Belen Rodriguez e Antonella Fiordelisi. O, meglio, l’ex re dei paparazzi ha raccontato dell’attacco dell’argentina verso l’influencer salernitana. Dopo aver scoperto tramite Alessandro Rosica (ringraziato alcuni giorni prima) che la Fiordelisi sarebbe una delle tante amanti di Stefano De Martino, Belen è letteralmente andata su tutte le furie. Corona aveva già anticipato che la Rodriguez avrebbe inviato messaggi denigratori alla 25enne proprio durante la notte di Capodanno. Ebbene, poco fa, Fanpage ha rivelato il contenuto di questa famigerata conversazione.

A quanto pare, durante i festeggiamenti del nuovo anno, Belen avrebbe inviato un lungo audio infuocato ad Antonella Fiordelisi. Si tratterebbe di un audio pieno di insulti per l’ex vippona, in cui viene apostrofata come una poco di buono e dove viene declassata per la sua posizione professionale e sociale rispetto a quella di Belen. Nel messaggio vocale, la Rodriguez sostiene di aver visto una foto di Antonella in reggiseno a casa di De Martino. Tuttavia, tale episodio non sarebbe mai avvenuto. Stando a quanto appreso da Fanpage, l’influencer e il conduttore si sarebbero visti solamente una volta, limitandosi a scambiarsi qualche bacio. L’incontro risalirebbe al 2021, nel periodo in cui Stefano era single e Belen si trovava in dolce attesa di Luna Marì insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese.

Dunque, non ci sarebbe stato nessun tradimento effettivo da parte di De Martino con la Fiordelisi. Ma, ciò che avrebbe fatto perdere le staffe a Belen non sono state tanto le corna, quanto la pseudo amicizia decantata da Antonella nei suoi confronti. La Rodriguez avrebbe infatti specificato che l’unico responsabile dell’infedeltà è proprio Stefano. Allo stesso tempo, però, la conduttrice considerebbe una totale mancanza di rispetto il fatto che l’influencer si sia avvicinata in passato a lei, chiedendole persino una foto da pubblicare sui social, sapendo di aver avuto un flirt con il suo ex marito.

Belen avrebbe infatti definito quello scatto come un atto di “beneficenza” nei confronti di Antonella, aggiungendo di essersi profondamente vergognata quando, alcuni mesi fa, la 25enne condivise un post con lei sul suo profilo Instagram. In conclusione, l’avrebbe avvertita di non avvicinarsi mai più a lei, aggiungendo una previsione secondo cui il suo nuovo fidanzato (il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario) la lascerà presto, poiché “questo accade alle poco di buono”.

Ricordiamo che, pochi giorni fa, la Fiordelisi ha smentito il gossip, affermando di non essere mai stata con uomini impegnati. Ed effettivamente, stando a quanto trapelato, sembrerebbe che, all’epoca dell’incontro con De Martino, quest’ultimo fosse single. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Belen deciderà di affrontare pubblicamente la questione.