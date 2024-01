Flirt De Martino e Fiordelisi: “Ecco quando si sono visti”. Dettagli

Da ormai diverse settimane, Stefano De Martino è ininterrottamente al centro del gossip. Il tutto è iniziato con l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, dove la conduttrice ha confessato a Mara Venier che l’ex marito l’avrebbe tradita con più di dodici donne. Da lì, in tanti hanno iniziato a chiedersi quali fossero queste misteriose ragazze “segrete” del presentatore. Una è stata rivelata dalla stessa Rodriguez: pochi giorni fa, l’argentina ha confermato la notizia lanciata alcuni anni fa da Dagospia, secondo la quale De Martino avrebbe avuto una frequentazione con Alessia Marcuzzi. Ma, la conduttrice di “Boomerissima” non è stato l’unico “fantasma del passato” di Stefano ad emergere ultimamente.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha affermato che l’ex ballerino avrebbe tradito Belen anche con Antonella Fiordelisi. Una volta appresa la notizia, la Rodriguez sembra aver perso totalmente il controllo, prima togliendo il segui su Instagram all’ex gieffina e successivamente inviandole messaggi denigratori durante la notte di Capodanno. Tuttavia, Fabrizio Corona ha svelato nel suo canale “Dillinger News” che il flirt tra De Martino e l’influencer salernitana sarebbe avvenuto ben prima dell’ultimo ritorno di fiamma con l’ex moglie, escludendo così le accuse di tradimento.

Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino: i dettagli del loro rapporto

Anche la stessa Antonella ha smentito le voci, dichiarando di non essere mai stata con uomini impegnati. Non solo, l’influencer ha anche assicurato che procederà per vie legali e, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, l’ex vippona potrebbe portare in tribunale proprio Belen Rodriguez. Ma, a questo punto, cosa c’è di vero nella storia tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino? Sempre l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato la data esatta in cui i due si sarebbero visti. A quanto pare, l’incontro è avvenuto quasi tre anni fa, precisamente il 19 maggio del 2021.

La Marzano non è scesa nei dettagli, rivelando solamente che i due si sarebbero visti per un caffè. Ai tempi, Belen era impegnata con Antonino Spinalbese ed era in dolce attesa della loro bambina, Luna Marì. Non è chiaro se l’informazione di Deianira corrisponda alla realtà, ma, fatto sta che l’influencer ha affermato di avere le prove certe che ne testimonierebbero la veridicità.