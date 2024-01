Fiordelisi tra De Martino e Spinalbese: “Belen è fuori controllo”

Antonella Fiordelisi terzo incomodo tra Belen Rodriguez e i suoi ex. Poco fa, Fabrizio Corona ha svelato nel suo canale “Dillinger News” che la conduttrice argentina avrebbe insultato privatamente l’ex vippona dopo aver scoperto dei presunti tradimenti di Stefano De Martino con l’influencer. Ma, procediamo con ordine. Alcuni giorni fa, Belen Rodriguez ha ringraziato pubblicamente l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, dopo aver confermato la notizia del flirt tra l’ex marito e Alessia Marcuzzi. Questo perché Rosica aveva parlato dell’indiscrezioni anni prima, senza però essere creduto da Belen. Dopo il post di scuse, l’esperto di gossip ne ha approfittato per riportare in auge un suo vecchio gossip, ovvero che il conduttore Rai l’avrebbe tradita con un altro volto noto nel mondo dello spettacolo: Antonella Fiordelisi.

La notizia non sembrerebbe essere sfuggita a Belen, che qualche giorno fa ha tolto il segui su Instagram all’ex gieffina. Alcuni mesi fa, le due donne si erano mostrate a cena insieme, iniziando una pseudo amicizia. La Fiordelisi aveva anche scritto un tweet di supporto per Belen a seguito della sua intervista a Domenica In, dove tra l’altro “smascherò” proprio i tradimenti del suo ex marito. Alla luce di tutto ciò, lo scoop di Rosica avrebbe fatto infuriare Belen, tanto da unfollowarla. Ma, non è finita qui. Dillinger News ha svelato che l’argentina avrebbe mandato messaggi fuori controllo ed insulti ad Antonella durante la notte di Capodanno, mentre quest’ultima si trovava a Londra con il nuovo fidanzato.

Peccato che, pare che Belen abbia creduto ad una notizia non completamente veritiera. Dillinger News ha fatto sapere che Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino sarebbero stati effettivamente insieme, ma ben prima dell’ultimo ritorno di fiamma tra il conduttore e l’ex moglie. Quindi, nonostante ci sia stata della passione tra l’ex ballerino e l’influencer, non sembrerebbero esserci tradimenti coinvolti, contrariamente a quanto sostenuto da Rosica. D’altro canto, però, l’Investigatore Social continua a sostenere la sua versione, dichiarando di avere le ammissioni concrete sia da parte di Stefano che di Antonella.

Antonella Fiordelisi: dopo De Martino, spunta il flirt con Antonino Spinalbese

Ma, De Martino non sarebbe l’unico ex di Belen ad aver avuto un affaire con la Fiordelisi. Corona ha rivelato un altro scoop: tra novembre e dicembre 2023 l’ex vippona avrebbe avuto una notte di passione anche con Antonino Spinalbese. Com’è noto, Antonino e Antonella hanno vissuto insieme per diversi mesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra di loro, c’è sempre stata una grande intesa, sfociata però soltanto in amicizia, dato che la giovane salernitana si era fidanzata con un altro coinquilino, Edoardo Donnamaria.

Lo scorso mese, i due si sono rincontrati diversi mesi dopo la fine del GF Vip, come mostrato dalla stessa Antonella sul suo Instagram. L’influencer aveva infatti condiviso una foto con il parrucchiere, ringraziandolo per la sua amicizia. Ma, a quanto pare, i due ex vipponi si sarebbero spinti oltre, passando una notte insieme. Ad ogni modo, si sarebbe trattata solamente di una notte di passione senza nessun altro tipo di seguito. Oggi, infatti, la Fiordelisi pare aver ritrovato di nuovo l’amore al fianco di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con il quale ha festeggiato a Londra l’inizio del nuovo anno.