Flirt segreti Stefano De Martino, emerge un altro nome vip: chi è

Stefano De Martino travolto dal gossip. Dopo che Belen Rodriguez a Domenica In ha urlato al mondo di essere stata tradita con almeno 12 donne diverse e dopo che nei giorni scorsi la stessa modella argentina ha confermato che l’ex marito le ha messo le corna pure con Alessia Marcuzzi, ora spunta un altro nome assai conosciuto nello star system con il quale il conduttore campano avrebbe intrattenuto una liaison. Di chi si tratta? Di Antonella Fiordelisi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Il gossip, a dire la verità, non è del tutto fresco, essendo già circolato mesi fa. Il punto però è un altro. Prima era solo una voce che pareva un poco campata in aria. Adesso invece, alla luce dei nuovi risvolti delle vicende che interessano l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, quella stessa voce sta assumendo tutt’altro rilievo. Chi ha sostenuto inizialmente che la Fiordelisi e De Martino hanno avuto un flirt segreto? L’esperto di gossip Alessandro Rosica, cioè colui che nelle scorse ore ha ricevuto ringraziamenti pubblici da parte di Belen.

Si riassuma rapidamente la situazione: Rosica ha sempre assicurato che De Martino avesse avuto una storia clandestina con Alessia Marcuzzi e un flirt con Antonella Fiordelisi. Pochi giorni fa la Rodriguez, a proposito dell’affaire Stefano-Alessia, ha scritto sui social un messaggio a Rosica per “averle aperto gli occhi”. Inoltre gli ha chiesto scusa in quanto, inizialmente, lo aveva insultato, credendo che raccontasse bugie. Rosica ha giustamente gongolato in quanto, per anni, qualcuno lo ha etichettato come un racconta frottole, a proposito della questione Marcuzzi-De Martino.

Dopo aver incassato il messaggio di stima di Belen, Rosica è tornato a ribadire che, secondo le informazioni in suo possesso, il conduttore Rai avrebbe avuto dei rapporti intimi anche con l’ex gieffina. Questo è ciò che ha dichiarato il gossipparo nelle scorse ore:

“Quello che ho sempre detto in tutti questi anni. Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire. Più avanti ‘furbescamente’ Belen ha fatto finta di far pace con Alessia “sotto mandato della Queen” solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti. Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito. Da che parte state e perché?”.

Rosica ha inoltre detto che la prossima settimana farà altre rumorose rivelazioni su De Martino e Alessia Marcuzzi, rendendo noti dei dettagli alquanto curiosi.