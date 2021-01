De Lellis: pazza idea sanremese (“solo con Ferragni”) e le parole su Maria

Giulia De Lellis ha appena compiuto 25 anni ed ha già le idee ben chiare su diverse cose. Prima fra tutte la sua carriera da influencer. In un’intervista a Vanity Fair, infatti, si è svelata attraverso alcune curiose confessioni che la riguardano. Oltre a ciò, ha speso parole di profonda stima anche nei confronti di una delle sue presentatrici del cuore: Maria De Filippi.

Alla richiesta di Vanity Fair di fare il nome di un personaggio dello spettacolo che ammirasse Giulia ha risposto proprio la conduttrice di Canale 5, Queen Mary, come viene chiamata dal suo amato pubblico:

“Maria De Filippi, una donna geniale e con un cuore d’oro. Non è un caso che, chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con lei, ne parla come una “mamma””

Non è un mistero infatti come sia nata una delle influencer più apprezzate del panorama social. Giulia De Lellis è uscita dal programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Da allora sono passati tanti anni. In quel periodo era solamente una ragazzina alla ricerca dell’amore. Aveva notato il tronista Andrea Damante a aveva deciso che sarebbe riuscita a farlo innamorare di lei. E così è stato.

Per diversi anni è stata la sua “Giulietta”. Tra alti e bassi è uscito fuori anche un libro dedicato alla loro storia d’amore, “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”. Il progetto raccontava della fine della relazione con il dj a causa dei suoi tradimenti, per poi tornare insieme dopo un lungo periodo di lontananza.

Ora la De Lellis appare felice fra le braccia del suo nuovo fidanzato Carlo Beretta. Alla domanda se quanto fosse felice in una scala da 1 a 10 l’influencer ha risposto:

“Direi 8. Non mi aiuta il periodo storico come per tutti, ma, di base, cerco di esse sempre positiva, serena e, quindi, felice. Credo che dipenda tutto da noi stessi ogni giorno. Infatti, ogni mattina provo a impegnarmi in questo senso con tutta me stessa”.

Durante l’intervista una delle domande rivolte alla De Lellis è stata anche da chi vorrebbe essere affiancata se le chiedessero di fare un’eventuale edizione di Sanremo. L’influncer ha risposto senza esitazione: “Chiara Ferragni senza dubbio. Così nasce il Sanremo più social di sempre”.

Infine ha rimarcato l’amore per la sua famiglia dichiarando di non saper scegliere il ricordo più bello tra l’annuncio che sarebbe diventata zia per la prima volta di Matilde e poi di Penelope, oppure per la nascita delle due piccole. Giulia De Lellis non ha mai fatto segreto dell’affetto nei confronti dei suoi cari, men che meno della sua totale devozione nei confronti del sentimento amoroso per cui ha sempre fatto follie che lei stessa – ha dichiarato – ancora non riesce a comprendere.

In ultimo Giulia De Lellis ha svelato una simpatica chicca. Alla domanda di come si vedesse all’età di 70 anni ha detto: “A 70 anni farò la nonna di tanti nipoti con il rossetto rosso e una bella piega mossa ai miei lunghi capelli grigi”.