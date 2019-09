Giulia De Lellis libro, copie vendute: i dati esatti, record frantumati

Giulia De Lellis libro, copie vendute: arrivano i dati esatti, record frantumati

‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ frantuma i record di vendite, classificandosi al primo posto delle classifiche dei libri più acquistati in Italia. Che il volume di Giulia De Lellis e Stella Pulpo (edito da Mondadori) stesse facendo incetta di vendite lo si sapeva già. Ora, però, arrivano i dati esatti e precisi. E sono da capogiro: la storia raccontata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è il libro che più ha spopolato negli ultimi due anni se si considera il lasso di tempo del lancio (la fatica letteraria è uscita il 17 settembre): attualmente, secondo i dati diffusi da GfK (azienda leader nelle ricerche di mercato), si sono raggiunte le 53.674 copie vendute.

Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’: è boom di vendite

A riportare la notizia e il dato di Gfk è stato il profilo Instagram GossipTvofficial che scrive: “Con 53.674 COPIE (dato GfK), il libro “Le corna stanno bene su tutto” è il libro più venduto al lancio in Italia negli ultimi 2 anni. Primo assoluto nella classifica generale dei libri più venduti in Italia e primo nella categoria Varia. La Varia è un genere sempre più in crescita nel mercato editoriale italiano, Giulia De Lellis oggi è la regina indiscussa.” Un largo successo che, come era prevedibile, si è portato appresso diverse polemiche. C’è chi ha visto nel volume una mera operazione di marketing (tra questi l’ex fidanzato della De Lellis, Andrea Damante), chi lo ha definito un storiella romanzata da poco e chi ha consigliato di leggere altro. Tuttavia si sono levate anche voci di contraltare che hanno espresso buoni pareri. Al di là degli estimatori e dei detrattori, c’è una grande certezza racchiusa in un numero: 52.674.

Giulia stacca la spina

Giulia, dopo l’uscita del libro, ha affrontato diverse interviste, sbarcando anche a Verissimo e a Domenica In. Un periodo assai movimentato che l’ha spinta a prendere la decisione di staccare la spina per un bel po’: ieri, lei stessa, ha annunciato che tra poco partirà per una lunga vacanza.