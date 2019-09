Giulia De Lellis rispunta con Iannone e stacca la spina. L’annuncio: “Ci rivedremo tra tanto tempo”

Giulia De Lellis è pronta a prendersi una lunga pausa. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram, dove è rispuntata al fianco di Andrea Iannone (i due sono visti poco negli ultimi giorni a causa degli impegni professionali). L’influencer, dopo aver completato il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ e aver affrontato le polemiche che ne sono scaturite relative ai tradimenti del suo ex Andrea Damante, ha deciso di concedersi un periodo di svago. E stando alle sue parole si tratterà di uno stop rilassante non breve.

“Voglio un po’ staccare da tutto”

“Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po’ in vacanza, in relax. Voglio un po’ staccare da tutto” fa sapere Giulia comparendo in una serie di Stories Instagram. L’influencer racconta poi che la sua partenza imminente sarà per un viaggio “lunghissimo“. Prima, però, farà tappa alla Mondadori di Roma (il 28 settembre) per il firmacopie del suo libro. Qui ha promesso che sarà affiancata da un ospite speciale. Che con lei si presenterà Andrea Iannone? Chissà… Intanto i due sono tornati a mostrarsi assieme anche sui social. L’amore procede sempre a gonfie vele. Per quanto riguarda l’appuntamento romano con i fan, la De Lellis ha infine detto: “Non potete non venirmi a salutare perché poi ci rivedremo davvero tra tanto tempo”.

Giulia De Lellis, gli ultimi giorni movimentati

Gli ultimi giorni sono stati parecchio movimentati per Giulia che, tra i tanti impegni professionali in agenda, ha anche affrontato diverse interviste. Quelle che hanno fatto maggior notizia sono state quelle rilasciate a Domenica In e a Verissimo. Nella trasmissione guidata da Silvia Toffanin, 7 giorni dopo la sua ospitata, è sbarcato anche Andrea Damante che ha dato una versione differente su alcuni punti rispetto a quanto espresso e detto dall’ex fidanzata.