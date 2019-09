Andrea Damante inchiodato dalla Toffanin: su Twitter i fan lo attaccano. Il deejay racconta anche un retroscena recentee inedito: “Ieri sera ci siamo visti a una festa, effetto che nessun’altra mi fa”

Andrea Damante è sbarcato a Verissimo per l’attesissima replica sul caso dei tradimenti nei confronti di Giulia De Lellis. Per l’occasione Silvia Toffanin ha indossato le vesti della conduttrice ‘d’assalto’, inchiodando il deejay su alcuni punti, non lesinandogli stilettate. Pronti via e Andrea afferma che il libro e l’intervista dell’ex compagna le ha consultate solo “a pezzi”, aggiungendo che alcuni stralci del volume li ha letti già a marzo, quando tra i due, a quanto pare, c’è stato un riavvicinamento (“Qualche mese fa, a marzo circa, eravamo ancora assieme e ho letto qualcosa”). La storia poi ha preso i risvolti che tutti conoscono: l’addio. L’ex corteggiatrice ha ritrovato serenità con Iannone. L’ex tronista parla anche di lui e si dice contento che Giulia sia felice al suo fianco.

“Giulia crede a tutti tranne che a me”

“Giulia crede a tutti tranne che a me”, ha detto Damante a proposito dei tradimenti che lui sostiene essere stati solo due, mentre, sentendo la versione della De Lellis, pare che siano di più. Su Twitter intanto si è scatenato l’inferno e quasi tutti gli utenti hanno attaccato il deejay non credendo del tutto alle sue parole. “Le hanno raccontato tante cose non vere”, aggiunge Damante. La Toffanin ha continuato a incalzare. L’ex tronista si è messo sulla difensiva: “Sembra che abbia fatto solo io le corna in Italia”. “Sì, in questo momento sì”, la replica fulminea della moglie di Pier Silvio Berluconi. La padrona di casa ha poi continuano a infilzare Andrea, chiedendogli ripetutamente quali siano state le cause della rottura, visto che il ragazzo ha detto più volte che, a parte i tradimenti, le cose non andavano comunque bene. A un certo punto la Toffanin ha dato anche ironicamente “dell’allergolo” a Damante.

Toffanin imperterrita su Damante

Andrea ha raccontato anche un retroscena capitato pochi giorni fa. “Ci siamo visti a una festa, lei mi fa sempre un effetto che nessun’altra mi fa.” Ancora innamorato? “No”. La Toffanin è imperterrita: “Sembri un po’ gelosino”. “Non è una questione di gelosia”, chiosa Andrea. “Tra moglie e marito non mettere il dito”, conclude la conduttrice. Cala il sipario.