De Lellis e le altre: influencer alla frutta. Ultima spiaggia? Il gossip

Influencer alla frutta. Negli ultimi mesi, è stato impossibile non notare una tendenza tra le influencer a ritornare a focalizzarsi sul gossip, quello stesso gossip che per anni hanno tanto disdegnato. In particolare, personaggi usciti da programmi televisivi considerati ‘trash‘, che per anni hanno cercato di prendere le distanze da quel mondo, sembrano ora tornare alle proprie origini per attirare l’attenzione, proprio mentre l’era delle influencer pare essere in crisi come mai prima d’ora.

A seguito dello scandalo del Pandoro che ha coinvolto Chiara Ferragni, si sta assistendo ad una parabola discendente dei “vip del web“: il pubblico si fida sempre meno degli influencer e, di conseguenza, le aziende e i brand tendono a puntare maggiormente su altri tipi di personaggi. Ebbene, questa crisi sta diventando così evidente soprattutto nei tentativi di restare alla ribalta di alcuni di questi vip. Tra gli esempi più eclatanti dell’ultimo periodo, troviamo alcune ex star di Uomini e Donne, come Giulia De Lellis, Soleil Sorge o Nilufar Addati.

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, e aver pubblicato il noto libro sulle corna di Andrea Damante, la De Lellis si era chiaramente distanziata dall’ambiente ‘trash’ e dal gossip. Durante la sua relazione con Carlo Beretta, si è dedicata alla sua carriera di influencer e imprenditrice, ottenendo notevoli successi. Ma, dalla rottura con l’imprenditore dello scorso gennaio, Giulia pare tornata alle sue ‘radici‘.

Nel giro di pochi mesi, ha rilasciato diverse interviste dove ha parlato senza peli sulla lingua dei suoi ex o anche di faide irrisolte, come quella con Chiara Ferragni. Inoltre, è stata coinvolta già in due chiacchierate frequentazioni: prima quella con il fratello di Diana Del Bufalo, Giano; successivamente, si è parlato tanto del presunto flirt con Tony Effe, una voce alimentata anche dai diretti interessati.

La scia della De Lellis è stata poi seguita anche da Nilufar Addati, che ha puntato sul fattore ‘nostalgia‘, tornando ad avere delle interazioni sospette con il suo ex fidanzato, Giordano Mazzocchi. Nonostante si siano lasciati da diversi anni, nelle ultime settimane i due sono tornati ad avere scambi social, mandando in tilt tutte le fan dei “Gilufar“.

L’ex tronista ha addirittura deciso di fare il trend TikTok della classifica delle coppie di Uomini e Donne, mettendo lei e Giordano al primo posto. Ovviamente, il deejay ha subito commentato concordando con la scelta e, proprio poche ore fa, ha pubblicato un altro TikTok in compagnia del cane di Nilufar. Da un lato, c’è chi ipotizza si stiano risentendo. Ma, dall’altro, in tanti sono convinti siano solo alla ricerca di hype.

All’elenco non poteva mancare Soleil Sorge, che, proprio come le sue colleghe, ha deciso di svelare le sue ‘verità‘ rilasciando un’intervista senza filtri al podcast Mondocash. L’ex vippona ha parlato di tutto: dalle accuse ai suoi ex di sfruttare la sua fama, al flirt con Cristiano Iovino, con cui ha ammesso di aver avuto solo una breve “amicizia speciale”. E, naturalmente, questo le ha immediatamente portato visibilità e numerosi articoli.

Insomma, la parabola discendente degli influencer è ormai un fatto consolidato e le ‘superstiti‘ stanno cercando di rimanere a galla come meglio possono. Ma per quanto tempo il pubblico sarà interessato a questi gossip riciclati? Chissà…