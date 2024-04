Soleil e Iovino replicano ai gossip: intanto Oriana lo unfollowa

Sembra essere nato uno strano triangolo tra Soleil Sorge, Cristiano Iovino e Oriana Marzoli. Ma, si proceda con ordine. Un paio di mesi fa, poche settimane dopo la fine della storia con Daniele Dal Moro, Oriana è stata beccata più volte a Milano insieme al personal trainer. Nonostante l’ex vippona abbia sempre negato, diverse foto e video testimoniano che i due si sarebbero frequentati per circa due settimane. Dopodiché, la Marzoli è volata in Chile per prendere parte ad un altro reality, chiudendo quindi il flirt con Iovino. Nel frattempo, quest’ultimo ha iniziato a vedere subito un’altra donna nota nel mondo dello spettacolo, ovvero Soleil.

I due sono stati beccati insieme prima a Milano e poi a Ibiza, dove hanno trascorso dei giorni di vacanza. Fino a qui, nulla di strano, dato che quella tra Iovino e Oriana sembrava essere una frequentazione senza impegno. Tuttavia, pochi giorni fa, la Marzoli ha parlato di lui nel reality a cui sta partecipando. Senza fare esplicitamente il suo nome, la venezuelana ha confessato di pensare sempre ad un ragazzo che ha visto per poche settimane, tanto da arrivare a piangere per lui. Addirittura, temeva proprio che, in questi mesi di lontananza, lui sarebbe potuto andare con altre ragazze e non aspettarla.

I video hanno fatto il giro del web, suscitando la reazione anche del suo ex, Daniele Dal Moro. Tuttavia, Iovino non sembra essere rimasto colpito da queste parole. Difatti, proprio in questi giorni, è volato di nuovo a Ibiza proprio in compagnia di Soleil. L’influencer ha aperto ieri, 28 aprile, un box domande sul suo profilo Instagram. Ovviamente, non poteva mancare la domanda sulla presunta storia con “l’uomo del caffè”. Al che, l’ex corteggiatrice ha replicato in modo ironico riprendendosi insieme allo stesso Iovino.

“Abbiamo diverse storie da raccontare, nessuna di queste riguarda il gossip”, ha scritto ridendo insieme al personal trainer. Dunque, trattandosi probabilmente di un legame senza impegni, i due non hanno voluto né smentire né confermare. Ad ogni modo, il tempismo di questa prima apparizione pubblica dei due poco dopo la confessione “d’amore” di Oriana è risultata sospetta a molti, compresa alla stessa Marzoli. Difatti, ieri sera, l’ex vippona ha tolto il segui a Cristiano Iovino.

Pare che in questo reality, ai concorrenti sia permesso usare il telefono per un certo numero di ore alla settimana. Di conseguenza, quando ha avuto accesso ai social e ha appreso la notizia, ha reagito istintivamente unfollowando il personal trainer. D’altro canto, invece, l’ex presunto flirt di Ilary Blasi non ha ricambiato l’unfollow, continuando a godersi la sua vacanza con Soleil.