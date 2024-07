UeD Nilufar e Giordano, gossip rovente: scambio di dolcezze, video

Il gossip torna a farsi rovente attorno a una delle coppie che maggiormente ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne, vale a dire quella che vide protagonisti l’ex tronista Nilufar Addati e l’ex corteggiatore Giordano Mazzocchi. A rinfocolare il chiacchiericcio sono stati i medesimi ex fidanzati che si sono scambiati via social su TikTok un paio di tenerezze che non sono sfuggite all’occhio vigile dei fan.

Tutto ha avuto inizio nelle scorse ore, quando la Addati si è divertita a stilare la top ten delle coppie più incantevoli uscite dal dating show di Maria De Filippi. Chi ha piazzato sul gradino più alto del podio? Se stessa e Mazzocchi. “Ragazzi, che volete che vi dica!”, ha chiosato, sottolineando che onestamente crede davvero che la sua sia stata la love story migliore vistasi nel programma di Canale Cinque. E l’ex Giordano che ha fatto? Ha commentato il video scrivendo “scontato”, con tanto di cuoricini rossi al seguito. Pronta la controreplica altrettanto zuccherosa dell’ex tronista che ha digitato a sua volta dei cuori passionali.

Al secondo posto Nilufar ha piazzato Andrea Damante e Giulia De Lellis, che, tra l’altro, sono anche loro tornati a occupare le pagine di gossip in questi giorni, dopo essersi incrociati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei però avrebbe un flirt con il rapper Tony Effe, anche lui presente all’evento nuziale svoltosi in Toscana. Sempre restando in tema gossip e universo ‘Damellis’, è fresca la notizia che l’ex di ‘Giulietta’, Carlo Gussali Beretta, avrebbe regalato un anello alla nuova fiamma Melissa Satta, non proprio la signora nessuno.

I rapporti oggi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Tornando a Giordano e Nilufar, già nelle scorse settimane era divampato il gossip dopo che i due erano stati pizzicati in un locale milanese assieme, in compagnia di alcuni amici. Qualcuno ha sussurrato che non è impossibile un ritorno di fiamma. Certo è che i due, nonostante abbiamo deciso di interrompere la loro relazione, sono rimasti in buonissimi rapporti. Loro stesso lo hanno sottolineato in diverse circostanze.