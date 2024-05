Giordano e Nilufar, nessun ritorno: lui starebbe con nota ex UeD

Pochi giorni fa, il gossip è esploso a seguito di un incontro insieme ad altri amici tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Difatti, domenica 19 maggio, i due sono stati avvistati mentre facevano un aperitivo insieme a Milano. Su social è subito apparsa una foto di Giordano con il cane di Nilufar, Renata, mandando tutti i fan della coppia “Gilufar“. Com’è noto, i due si sono conosciuti durante durante la stagione 2017/2018 di Uomini e Donne, quando Nilufar era una delle troniste. Usciti insieme dal dating show, avevano poi deciso di mettere alla prova il loro amore nella versione vip di Temptation Island.

Nonostante avessero superato la prova Temptation, diversi mesi dopo arrivò l’annuncio della rottura, deludendo moltissimi fan. La loro storia aveva appassionato numerosi spettatori, che ancora oggi, a distanza di cinque anni, nutrono speranze per un loro ritorno. Per questo, vedendo i due ex fidanzati insieme dopo tanto tempo, in tanti non sono riusciti a trattenere l’entusiasmo, parlando immediatamente di una presunta riconciliazione. Nonostante ciò, i diretti interessati non hanno risposto ai gossip. C’è da dire che i “Gilufar” hanno mantenuto un bel legame e, negli anni, hanno sempre parlato bene l’uno dell’altra.

Dunque, qual è il rapporto oggi tra di loro? A quanto pare, tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ci sarebbe solo un’amicizia. Stando alle segnalazioni di utenti Twitter, nella vita dell’ex corteggiatrice ci sarebbe un’altra ragazza. Di chi si tratta? Di una persona appartenente al mondo di Uomini e Donne, ovvero Alice Barisciani. Quest’ultima è stata la non scelta dell’ex tronista Federico Nicotera, che era uscito dal programma con Carola Carpanelli.

A quanto pare, da diverso tempo, i due si seguono e si scambiano like su Instagram. L’ex corteggiatrice sarebbe stata presente a diverse delle sue serate come deejay e avrebbe pubblicato delle storie dalla macchina di lui. Inoltre, sembra che proprio ieri, 26 maggio, Alice si trovasse ad Avezzano, città di origine di Giordano. Dunque, una serie di indizi che hanno portato a pensare ad una possibile frequentazione tra di loro. Tuttavia, bisogna specificare che si tratta solo di supposizioni da prendere con le pinze. In ogni caso, per ora sarebbe da escludere un ritorno in love tra Mazzocchi e Nilufar, che sarebbero legati solo da un grande affetto.