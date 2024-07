Tony Effe: “De Lellis? Tutto fake”. Ma spuntano insieme a cena

Continua a far discutere il presunto flirt tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Tutto è iniziato poche settimane fa, quando i due sono stati beccati insieme a cena a Napoli dai fotografi di Chi. Inizialmente, c’è chi ha parlato di semplice amicizia, dato che Giulia e Tony hanno molti amici in comune ed era già capitato che uscissero insieme. Tuttavia, le voci si sono intensificate dopo che l’influencer e il cantante si sono ritrovati insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Presente alla cerimonia anche l’ex storico di lei, Andrea Damante, con il quale però pare ci siano stati pochissimi contatti. I fan che speravano tanto in un ritorno Damellis sono rimasti molto delusi, considerando che Giulia pare aver trascorso la maggior parte della serata in compagnia del rapper. L’ex corteggiatrice è stata prima vista indossare la sua giacca e, poi, mentre cantava insieme a lui una canzone di Elisa, “Ti vorrei sollevare”. Il giorno dopo, Tony Effe ha pubblicato un video cantando quella stessa canzone, lanciando una possibile provocazione alla De Lellis.

Nonostante gli insistenti rumors i diretti interessati sono rimasti in silenzio, almeno fino ad ora. Stando ad una segnalazione di una follower della pagina Very Inutil People, Tony Effe avrebbe smentito la frequentazione con Giulia De Lellis. Una fan ha infatti raccontato di aver incontrato il rapper e, oltre a chiedergli una foto, non ha potuto fare a meno d’indagare sul gossip del momento. Nel video pubblicato dal sito, si vede Tony rassicurare le sue fan e dire: “Tranquille ragazze, è tutto fake“.

Ma, dopo una smentita, ecco che arriva subito un’altra versione completamente diversa. Un altro utente ha infatti scritto a Very Inutil People di aver visto Tony e Giulia a cena insieme al locale Soho House di Roma. A quanto pare, avrebbero salutato alcuni amici per poi mangiare da soli.

Insomma, continua a non essere chiaro quale sia il reale rapporto tra Giulia De Lellis e Tony Effe. In ogni caso, se la notizia della frequentazione fosse confermata, sembrerebbe trattarsi di un semplice flirt estivo, privo di impegni seri da parte di entrambi.