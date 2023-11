“De Filippi prepara la rivoluzione a Uomini e Donne”: c’entra Tina

Maria De Filippi avrebbe una missione: quella di rivoluzionare Uomini e Donne. Già il primo colpo di scena in questa edizione 2023/2024 l’ha riservato al pubblico di Canale 5 facendo diventare Ida Platano una tronista. Una svolta inaspettata per la parrucchiera di origini siciliane che vive a Brescia. Ed ecco che il nuovo numero del settimanale Nuovo Tv annuncia che ‘Queen Mary’ sarebbe pronta a cambiare le dinamiche del programma del pomeriggio di Canale 5 con un colpaccio che riguarda Tina Cipollari.

Facendo il punto della situazione, pare che Maria si sia un po’ stancata di affidare sempre a Gemma Galgani il compito di mantenere alto l’interesse del pubblico sul dating show. Questo era già evidente con le recenti edizioni che hanno visto la dama torinese perdere il suo ruolo di protagonista. Ma la mancanza di particolari dinamiche ha portato il programma ad affidarsi di nuovo alla popolarità di Gemma e ai colpi di scena che solo lei è in grado di regalare ai telespettatori.

Maria “è ormai stanca dei teatrini sempre uguali di Gemma”, si legge sul noto settimanale. Dunque, pare che De Filippi voglia fare una rivoluzione a Uomini e Donne, in modo che la protagonista della scena non debba essere necessariamente la Galgani. Il primo colpaccio l’ha preparato con il ritorno di Ida Platano, la quale per la prima volta rivestirà i panni di tronista.

Non solo, le anticipazioni della più recente registrazione segnalano anche il ritorno di Armando Incarnato, da sempre grande protagonista del Trono Over. Si tratta di un volto molto discusso sui social network, già pronto a regalare nuovi colpi di scena. Questo, però, pare non basti per Maria. Ecco cosa si legge sul nuovo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Rivoluzione a Uomini e Donne: Ida è la nuova tronista! Gemma imbocca il viale del tramonto e Maria prepara un altro colpo di scena che riguarda Tina”

Cosa starebbe preparando Maria per la Cipollari? Ebbene pare che De Filippi stia cercando di far diventare Tina di nuovo tronista. L’opinionista ha già vestito questo ruolo, con cui è approdata per la prima volta nella trasmissione di Canale 5. Da ormai diversi anni è, insieme a Gianni Sperti, con cui ha rilasciato una simpatica intervista a Verissimo domenica scorsa, uno dei volti a cui Maria non può assolutamente rinunciare.

Cosa succederebbe se non ci fosse Tina? Questo si chiedono spesso i suoi fan, che la amano e la apprezzano per le dinamiche che è in grado di creare, anche quando non accade nulla di particolare in quello studio. Sembra che Maria voglia rendere Tina ancora di più un volto centrale del programma. Sarà vero? Per il momento questa è solo un’indiscrezione, va precisato.

Infatti, non ci sono notizie ufficiali date dal programma riguardanti un simile colpo di scena legato alla Cipollari, attualmente single. Non resta che attendere per scoprire se effettivamente Tina siederà di nuovo sul Trono.