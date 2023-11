Verissimo, Tina e la “catastrofe” con l’ex. Sperti: “Io papà? No…”

Tina Cipollari e Gianni Sperti protagonisti a Verissimo nella puntata in onda domenica del 12 novembre. I due opinionisti storici di Uomini e Donne si sono raccontati a ruota libera. La loro conoscenza parte da lontano, ben prima dell’approdo nel dating show di Maria De Filippi. “Più di vent’anni fa ci siamo conosciuti a Buona Domenica… Siamo diventati amici… Poi ci siamo ritrovati a Uomini e Donne”, ha spiegato l’ex ballerino, definendo poi giocosamente la collega una “matta“.

“Io in quegli anni cercavo il principe azzurro, l’ho anche trovato, poi l’ho lasciato. Diciamo che è stata una catastrofe e non è finita bene”, ha detto Tina, riferendosi quasi certamente all’ex marito Chicco ‘Kikò’ Nalli. Spazio poi a un aneddoto alquanto curioso narrato da Sperti sull’amica e sul suo modo originale di fare la madre:

“Tina non è banale, giusto? Potrà mai essere quindi una mamma banale? Ora vi racconto una cosa: tutti e tre i suoi bambini erano piccoli. Litigavano in casa e lei non riusciva a farli smettere… Così ha staccato il contatore della luce, se ne è andata fuori di casa e si è nascosta sotto la finestra. I bimbi si sono spaventati e hanno smesso di litigare. Solo lei può fare una cosa del genere“.

Largo quindi al tema sentimentale. Gianni ha ribadito di essere single, anche se le e gli spasimanti non mancano: “Io sono molto corteggiato. Sono corteggiato da donne e da uomini“. Silvia Toffanin ha ricordato che in passato Sperti ha sofferto parecchio per una relazione finita male (probabile che si sia riferita al matrimonio concluso con Paola Barale). “Sì ho avuto un’esperienza che mi ha segnato molto e sono andato in psicanalisi. E ci vado ancora”, ha commentato l’opinionista di UeD.

In tempi non sospetti, Gianni ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto un giorno diventare padre. Oggi, però, pensa di non avere più l’età (di recente ha spento 50 candeline) per un passo così grande: “Sono grande non vorrei mai fare un bimbo troppo adulto, non vorrei che poi andasse a scuola, all’università col nonno“.

Pure la Cipollari è single al momento: “Pare che si sia fermato tutto… Qualche strappone c’è in giro però non è quello che desidero io… Quando uno cerca l’oro non ti puoi fermare alla miniera d’argento. Non è la persona che io vorrei“.