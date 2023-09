Tina Cipollari, “foto insabbiate da Signorini”: parla Antonio Ricci

Quando parla Antonio Ricci, inventore di Striscia la Notizia, non ci si annoia mai. L’autore televisivo è uno di quei personaggi in grado di dire tutto ciò che pensa in modo tanto schietto quanto tagliente e sapiente. Nessuno sconto, nemmeno per l’azienda per cui lavora da anni, Mediaset. Nelle scorse ore c’è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dello storico Tg satirico di Canale Cinque, che decollerà lunedì 24 settembre. Dietro al bancone, inizialmente, il tandem formato da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Ricci ha commentato la rivoluzione all’insegna della sobrietà e anti trash del Biscione. Rivoluzione caldeggiata dal numero uno di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi. L’autore ha rilasciato dichiarazioni pungenti, tirando di mezzo non solo il manager, ma pure la sua compagna Silvia Toffanin, Tina Cipollari e Alfonso Signorini.

Tra il serio e il faceto ha scandito:

“La pulizia in atto a Mediaset però per me è una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Ha al suo fianco e in tv Silvia (Toffanin, ndr) che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma poi lascia spazio a Tina Cipollari! Esiste un carteggio sulla cacciata di Tina poi fatta morire sul nascere anche sul web. Esistono anche delle foto di Pier Silvio e Tina che Signorini ha insabbiato (ride, ndr)”.

Antonio Ricci su Baglioni “triste”, Fazio “vittimista” e Barbara d’Urso pronta a “vuotare il sacco”

Come si diceva, quando parla Ricci non ci si annoia. Un’altra bordata l’ha rifilata a Claudio Baglioni. Da anni con il cantante Striscia la Notizia è in lotta. C’è addirittura una causa legale in corso. Il ‘papà’ di Striscia ha definito il musicista un “uomo triste” e un “mezzo prete”.

Spazio anche al caso televisivo estivo che ha portato Fabio Fazio a lasciare alla Rai per approdare su Nove con il suo Che Tempo Che Fa. Da un lato Ricci ha affermato che il giornalista ligure, visto il comportamento tenuto dalla Tv di Stato nei suoi confronti, ha fatto bene a salutare tutti; dall’altro ha descritto il suo atteggiamento dopo l’addio a ‘Mamma Rai’ come un’interpretazione da “vittima da Oscar”.

Ha anche toccato il tema Barbara d’Urso. L’ha invitata nella prima puntata di Striscia la Notizia, ma la conduttrice ha dovuto declinare l’offerta per motivi legali relativi agli accordi contrattuali con Mediaset. Da gennaio, però, sarà libera da qualsiasi vincolo con il Biscione, in quanto il suo contratto scadrà. Sarà allora che ‘Barbarella’, almeno a detta di Ricci, “vuoterà il sacco” e racconterà per filo e per segno cosa è realmente accaduto a proposito della burrascosa rottura con l’azienda di Cologno Monzese.