Antonio Ricci spiazza, proposta a d’Urso: “Quando vuoterà il sacco”

Questa mattina Antonio Ricci ha tenuto la conferenza stampa per presentare la nuova edizione di Striscia la Notizia e ha parlato di Barbara d’Urso. Quest’ultima è spesso stata vittima degli ironici servizi del noto Tg satirico di Canale 5 e più volte ha anche ricevuto il famoso Tapiro d’oro. Nonostante questo, la stessa Barbara ha sempre confermato di avere un bel rapporto con Antonio Ricci. Ed ecco che l’autore televisivo ha deciso, durante la conferenza stampa, di svelare di aver avuto modo di sentire la d’Urso.

La conduttrice è ormai fuori da Mediaset e la sua uscita di scena ha lasciato un po’ tutti senza parole. Al suo posto, a Pomeriggio Cinque, è subentrata Myrta Merlino. Ma i dati degli ascolti televisivi suggeriscono che non è stata una scelta che ha migliorato la situazione, anzi. Tornando a Barbarella, Antonio Ricci ha confessato di averle chiesto di prendere parte alla prima puntata di questa edizione, ma per motivi legali non ha potuto accettare. Non solo, l’autore ha così svelato quando la conduttrice parlerà finalmente di quanto accaduto con Mediaset:

“Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”

Intanto, Ricci ha ammesso di non essere ancora riuscito a seguire il nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. In realtà, non l’ha mai seguita in televisione: “So solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.

Striscia la Notizia, Antonio Ricci: le novità e cosa pensa di Fazio

Un’altra grande rivoluzione della televisione è stata quella legata a Fabio Fazio, il quale ha lasciato la Rai dopo tanti anni, con il suo Che tempo che fa, ed è approdato su Nove. Ecco cosa ne pensa l’autore di Striscia la Notizia:

“Il mercato tv si è aperto. Fazio ha fatto bene a lasciare la Rai. La sua parte da vittima è da Oscar. Ha fatto intendere che lo avevano cacciato quando aveva già un altro contratto. Lui è noioso, in più con la storia che viene maltrattato…”

Per quanto riguarda le novità del Tg satirico di Canale 5, che inizierà con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani dietro il bancone, l’autore ha anticipato che verrà usata l’intelligenza artificiale. Sarà nella sigla del Gabibbo e verrà usata con le veline e durante i servizi. Oltre questo, Striscia la Notizia finirà alle 21.25 da questa edizione.

“In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”

Come sempre il programma sarà libero di esporsi a 360 gradi su tutto, non potrebbe esistere fosse il contrario. Quest’anno ci sarà anche una nuova rubrica, intitolata Fascia e orso. Inoltre, si è deciso di dedicare la piazza fuori dagli studi a Gianfranco D’Angelo.