Pomeriggio5, Merlino via dentro Branchetti? La scelta di Mediaset

Myrta Merlino è alla guida di Pomeriggio Cinque da poche settimane (precisamente dal 4 settembre). L’ex volto di La7 ha raccolto la pesante eredità di Barbara d’Urso e solo il tempo dirà se il cambio al timone del programma pomeridiano si rivelerà azzeccato o meno. Fatto sta che una recente indiscrezione ha delineato uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio Cinque? L’indiscrezione

Sembra che a Mediaset siano intenzionati a sostituire Myrta Merlino, nonostante le poche settimane alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo è quanto riportato da Il Foglio, che ha fornito il nome di chi potrebbe sostituire l’ex La7: Simona Branchetti, nonché volto di Morning News. “Si pensa di sostituire, e a stretto giro, Merlino, specializzata, e lo dice chi ci lavora, nel lancio di asciugamani e tazzine. Ci sono momenti di panico quando Myrta tocca la sua Coca Cola e si accorge che non è ‘sufficientemente fredda’” è quanto si può leggere.

Davvero Mediaset è intenzionata a sostituire Myrta Merlino? Davvero la scommessa fatta dall’emittente viene già data per persa? Sembrerebbe di no. L’indiscrezione riportata da Il Foglio è stata commentata da Giuseppe Candela, firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano, che ha precisato tramite post su X: “‘Fantasia’, fonti da Cologno Monzese commentano così l’articolo del Foglio che annunciava l’arrivo di Simona Branchetti a Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5“. Sembra quindi che Myrta Merlino possa stare tranquilla: non ci sarebbe alcuna clamorosa sostituzione in vista per lei.

Pomeriggio 5: dalla buona partenza ai rumors sul traino svantaggioso

Dopo una buona partenza, il talk pomeridiano condotto da Myrta Merlino sta registrando ascolti non proprio entusiasmanti. Nel segmento finale, infatti, Pomeriggio Cinque va al di sotto del 13/14% di share. Una recente indiscrezione aveva riportato come Gerry Scotti fosse più agitato del solito per via degli ascolti non soddisfacenti di Caduta Libera e le voci in questione avevano accennato anche al traino televisivo della Merlino, che, visti gli ascolti di Pomeriggio Cinque, non sarebbe poi così vantaggioso.

Al di là della concretezza o meno di questa indiscrezione, va ricordato che Caduta Libera fatica a decollare da diversi mesi, spesso perdendo il confronto con Reazione a Catena di Marco Liorni, il competitor su Rai 1.

E pensare che l’esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque era andato piuttosto bene. Meglio, addirittura, degli ultimi tre debutti di Barbara d’Urso. Va però sottolineato come ad influire sull’esordio dell’ex La7 ci sia stata anche la tanta curiosità attorno a questo cambio al timone del talk show pomeridiano.