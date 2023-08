Fazio riprende i social di Che tempo che fa: c’è una brutta sorpresa

Fabio Fazio, attraverso i profili social di CTCF, ha annunciato di aver riavuto indietro gli account, se non fosse per un piccolo dettaglio.

La vicenda dei profili social di Che Tempo Che Fa, programma che Fabio Fazio condurrà su Nove a partire dal 15 ottobre, ha finalmente trovato un suo epilogo. Con la migrazione del conduttore su Discovery, infatti, gli account del talk show, essendo di proprietà della Rai, erano rimasti all’emittente, con il rischio che Fazio e compagnia dovessero aprirne di nuovi, perdendo i numerosi follower conquistati negli anni.

Fazio riottiene i profili di CTCF: l’annuncio social

In un video pubblicato sulle pagine social di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha annunciato di essere tornato in possesso di tutti i profili legati al programma. Tutti felici e contenti, sembrerebbe, se non fosse per un piccolo dettaglio: gli oltre 4 milioni di follower sono spariti. Un dettaglio, questo, non da poco. Il conduttore, attraverso il suddetto video, ha voluto dire la sua a riguardo: “Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il ‘refollowing’, quindi anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta“.

“Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti, ciò non giova a nessuno. Vediamo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda” ha continuato Fazio. A sparire, oltre i follower, infatti, sono stati anche tutti i contenuti fino ad allora presenti. Pur ritornati in possesso dei profili social, Che Tempo Che Fa e il suo conduttore dovranno ricostruire da zero la propria fanbase. Il video annuncio aveva fatto seguito ad un comunicato dove si era annunciato che l’OFFicina, società di Fabio Fazio (con il 50% acquistato da Banijay), aveva ritenuto urgente “restituire alla grande community di Che tempo che fa, composta da quasi 4 milioni di persone, una nuova casa per continuare a seguire l’esclusivo racconto del programma“.

I numeri social, la trattativa, le stoccate: momenti salienti della vicenda

I profili social che, come detto, erano rimasti alla Rai dopo l’addio di Fazio, vantavano numeri non indifferenti: 560 mila follower sull’allora Twitter, 2 milioni di follower su Facebook e 600 mila seguaci su Instagram. Nonostante il disappunto di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, la Rai aveva annunciato la chiusura prossima dei profili social, trasformate temporaneamente in pagine di archivio.

Nel giro di pochi giorni, Fazio tornò a parlare della questione, puntualizzando sulla poca logicità di quanto stesse accadendo ai profili social. “Fa piacere, per altro, che improvvisamente tengano a Che Tempo Che Fa” fu la stoccata del conduttore alla Rai. In quell’occasione, Fazio aveva spiegato che, qualora non si fosse riusciti a rientrare in possesso dei profili, ne sarebbero stati aperti di nuovi. Le ultime indiscrezioni avevano parlato di una presunta trattativa tra OFFicina e Rai con tanto di proposta economica, rifiutata, a Viale Mazzini. Solo negli ultimi giorni, ha riportato Fanpage.it, si sarebbe trovato un punto di incontro, anche se piuttosto amaro.

Per concludere, il recente promo di Che Tempo Che Fa pubblicato sui social era stato interpretato come una vera e propria stoccata alla Rai sulla questione profili, con frasi dette da Fazio che sembravano implicitamente richiamare all’ingarbugliata vicenda. Ad ogni modo, Che Tempo Che Fa si prepara a tornare dal 15 ottobre, su un nuovo canale ma con i vecchi account social.