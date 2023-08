Che tempo che fa, Fazio: promo con bordata alla Rai (video epico)

Mancano ormai poco più di due mesi all’inizio della nuova stagione di Che tempo che fa: il celebre talk show condotto da Fabio Fazio andrà in onda a partire dal 15 ottobre sul canale Nove e non più su Rai 3. Recentemente il programma è stato oggetto di una vera e propria battaglia tra la Rai e Officina, ovvero la società produttrice del programma, per l’acquisizione delle pagine social della trasmissione. La trattativa però è finita male in quanto la Rai si è rifiutata di cedere le suddette pagine social al prezzo proposto da Officina e ha preferito chiuderle definitivamente.

Una decisione che non è stata certo accolta di buon occhio dalla produzione del programma che quindi ha pensato di esprimere tutto il suo malumore tramite il promo pubblicato poco fa sulla pagina Twitter del canale Nove. Una stoccata che in molti hanno percepito e che in altrettanti hanno condiviso e apprezzato.

La frecciatina alla Rai

Nel video postato poco fa su Twitter da Nove si vede una scena a dir poco surreale: il l’ex conduttore di Rai 3 e la fedele compagna di viaggio Luciana Littizzetto durante una giornata di campeggio al lago. Fazio, molto elegante e vestito con una mise sicuramente poco adatta al luogo in cui si trova, si mostra intento a pescare mentre Luciana, con un abito a tema floreale molto chic, cappellino e occhiali da sole, si trova vicino a lui nell’acqua mentre gli domanda che cosa stiano facendo di preciso al lago.

La didascalia scelta dalla rete a corredo del video è tutta un programma e rivela già il contenuto del video: “È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio.” A spiegare qual è questo dettaglio è proprio Fazio. “Ma ti sembra?”, esordisce la Littizzetto. “Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l’acquario il resto è a posto”, risponde Fazio. “Ma che fine hanno fatti i pesci che avevano di là?” chiede quindi la comica facendo riferimento al celebre bancone-acquario che il conduttore utilizzava per le sue interviste su Rai 3. “Sono rimasti perché avevano l’esclusiva” è la risposta pungente di Fabio Fazio che poi prosegue dicendo “Ho provato a convincerli. Gli ho parlato a lungo ma loro… muti”.

È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio ???? Vi aspettiamo da domenica 15 ottobre sul #NOVE con #CTCF pic.twitter.com/8UVjK1VYPY — NOVE (@nove) August 1, 2023

Insomma, si tratta di una bella stoccata alla Rai che, come molti hanno intuito, è con tutta probabilità riferita alla questione dell’esclusiva sulle pagine social che la Rai ha vantato nel momento in cui Officina ha avanzato la richiesta di comprarle al fine di continuare a usufruirne anche dopo la fine del sodalizio quarantennale di Fazio con la Rai. Permesso negato in quanto, come ormai sappiamo molto bene, la Rai ha rifiutato di scendere a compromessi e di vendere le pagine social del programma al prezzo proposto da Officina stessa.

Inutile dire che sono stati molti i commenti di approvazione. Tra i tanti utenti che hanno ricondiviso il promo si possono leggere opinioni del tipo: “Come asfaltare con classe” o ancora “Geniali”. Infine qualcuno ha anche notato l’assenza di Filippa Lagerback che, stando al commento di qualcuno, non è stata “neanche invitata al campeggio” sottolineando quindi come la sua presenza nel programma sia sempre meno considerata.