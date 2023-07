Che tempo che fa: com’è finita la trattativa per i social

L’addio di Fabio Fazio alla Rai continua a far discutere e una delle notizie più cliccate degli ultimi giorni ha riguardato le pagine social di Che tempo che fa. I profili di proprietà della Rai, che vantavano milioni di followers, nelle ultime ore erano letteralmente sparite dai radar. Tutto per volere della televisione di Stato che, stando a quanto divulgato da TvBlog, dopo una lunga trattativa per la cessione ha preferito bloccare le suddette pagine social e impedire ai fans del programma di raggiungere i profili twitter, instagram e facebook di Che tempo che fa.

La trattativa tra Rai e Officina

Come in molti sapranno già, prima di procedere con il blocco totale delle pagine social del programma la Rai aveva deciso di optare per un cambio di logo nell’home page. Stando a quanto diffuso dalla stessa rete, il cambio di rotta doveva rendere quanto più evidente il fatto che quelle pagine riguardassero le vecchie edizioni del programma. Niente a che vedere con il futuro quindi. Non è tutto però perché, stando ad alcune indiscrezioni divulgate da TvBlog, pare che nei giorni scorsi ci sia stata una trattativa fra Rai e Officina, la società che si è sempre occupata della produzione del talk show diretto e condotto da Fabio Fazio.

Stando all’indiscrezione, la trattativa sarebbe naufragata a causa di un’offerta considerata del tutto inadeguata da parte di Officina circa l’acquisizione delle pagine social del programma. I suddetti profili infatti avrebbero un valore che si aggira intorno al milione di euro, calcolato in base al numero di followers e la popolarità, mentre l’offerta fatta da Officina a Rai per rilevarle sarebbe stata di molto inferiore.

Non è dato sapere a quanto ammontasse la cifra proposta dalla società anche se alcune testate giornalistiche hanno azzardato cifre intorno ai 20/30 mila euro, ma sappiamo per certo che si sono susseguite altre offerte prima della decisione finale. In ogni caso però le parti erano distanti anni luce dal trovare un accordo. La trattativa quindi sarebbe finita in un fuoco di paglia e a questo punto sarebbe stata la stessa Officina a tirarsene fuori.

Di conseguenza la Rai ha provveduto a rendere del tutto invisibili e inaccessibili le pagine social del programma di sua proprietà, prima di decidere di chiuderle definitivamente. Peccato perché questo significa che il nuovo corso di Che tempo che fa sul Nove dovrà ripartire da zero in tutti i sensi, trovandosi costretto a riaprire delle nuove pagine social.

La speranza del ripensamento

A questo punto pare ovvio pensare che già nelle prossime settimane Che Tempo Che Fa poserà la prima pietra dei nuovi profili social, che andranno costruiti da zero. La speranza però è l’ultima a morire e c’è chi ancora crede che la Rai possa ripensarci e riaprire il tavolo di trattativa tra le parti. Il tutto potrebbe essere fatto al solo fine di dare un valore congruo alle pagine social di Che Tempo Che Fa, che in tal modo avrebbero la possibilità di tornare nelle mani dell’ex conduttore di Rai3.