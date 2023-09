Inizia Pomeriggio 5, Barbara d’Urso lascia l’Italia: la mossa geniale

Tra poche ore Pomeriggio Cinque aprirà i battenti con una stagione all’insegna delle novità, la più macroscopica il cambio della conduzione, con Myrta Merlino che ha raccolto il testimone da Barbara d’Urso. Quest’ultima, forse per allontanarsi da tutto e da tutti, e non sentire alcunché per un po’ di giorni, ha deciso, guarda a caso, di lasciare l’Italia e recarsi all’estero. Lo ha riferito lei stessa, tramite i suoi profili social. La presentatrice campana ha infatti reso noto che domenica 3 settembre si è imbarcata su un aereo e che starà lontana dall’Italia per un lungo periodo.

In particolare la d’Urso si è immortalata all’aeroporto, ricordando quanto abbia paura dell’aereo. Nonostante ciò ha deciso di volare oltre i confini nazionali specificando che ci rimarrà per un bel po’. Non ha ancora rivelato la destinazione e quanto, esattamente, resterà all’estero. Nel frattempo sale l’attesa per il debutto di Myrta Merlino su Canale Cinque. L’esordio è previsto per lunedì 4 settembre, alle ore 17.00.

Una coincidenza che ‘Barbarella’ abbia optato per staccare da tutto e tutti proprio il giorno prima dell’inizio della trasmissione che l’ha vista protagonista per anni? Viene da pensare che no, che non si tratti di una coincidenza, bensì di una mossa studiata. D’altra parte, viaggiare a migliaia di chilometri di distanza e non essere così vicini al chiacchiericcio che si scatenerà con l’avvio di Pomeriggio Cinque è una scelta più che comprensibile.

Barbara d’Urso scatenata come non mai sui social

Da quando è stato reso ufficiale il defenestramento della conduttrice da Mediaset, quest’ultima si è scatenata sui social. Lungo tutta l’estate ha pubblicato una miriade di foto e video delle sue vacanze. A far rumore però sono stati un paio di messaggi scritti a proposito della conclusione dell’idillio con il Biscione. L’ultimo è datato pochi giorni fa. La d’Urso ha stilato un post fiume in cui ha ribadito il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, oltre a sottolineare che alla Merlino verrà dato più spazio rispetto a quello da lei avuto negli ultimi anni.