Barbara d’Urso al veleno con Mediaset: duro sfogo su Pomeriggio 5

Un lungo e duro sfogo quello condiviso questa mattina da Barbara d’Urso su Pomeriggio Cinque. Con l’amaro in bocca, la nota conduttrice ha selezionato alcune delle foto su Instagram che la ritraggono al timone del programma del pomeriggio di Canale 5 di questi lunghi 15 anni. Ormai è chiaro a tutti che Barbarella non ha per nulla apprezzato il metodo utilizzato dai piani alti di Mediaset di sostituirla con Myrta Merlino, dopo anni di fedeltà e dedizione mostrata in quel famoso studio dove amava prendere il ‘caffeuccio’ con il suo pubblico.

Barbara ha dato inizio al suo sfogo su Instagram ricordando che tra qualche giorno inizierà la 16edizione di Pomeriggio 5, la prima senza di lei. Si è detta orgogliosa di vedere che il programma che lei stessa ha “creato e curato con amore” vada avanti ancora con lo stesso titolo. Ha ricordato al pubblico e, probabilmente, anche a Mediaset che risale all’1 settembre del 2008 il momento in cui con l’ex direttore di Videonews, Claudio Brachino, ha creato prima Mattino 5 e poi Pomeriggio 5 e Domenica 5.

A questo punto, con il suo sfogo, la d’Urso ci ha tenuto a ricordare tutto ciò che ha fatto per questi programmi su Canale 5 per ben 15 anni:

“È stata un’avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia. Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno, senza mai saltare un solo appuntamento. Qualunque cosa sia accaduta nella mia vita, io ero lì, ligia soprattutto all’impegno, per me inviolabile, che ho assunto con voi. Abbiamo fatto tutto questo con un piccolissimo budget, che fin dall’inizio di questa avventura straordinaria è stata la mia forza in azienda, puntando alla massima resa con la minima spesa”

Barbara d’Urso: cos’è successo negli ultimi anni a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha precisato che non è stato sempre facile, ma “Pomeriggio 5 era la mia casa”. Un amaro sfogo quello della conduttrice, che ha ricordato di aver fatto dei sacrifici sempre con il sorriso per questo programma. Questo, anche quando sono stati costretti ad andare in onda senza pubblico durante e dopo il lockdown.

“Mi sono messa sull’attenti quando mi è stato dato uno studio molto più piccolo e condiviso con i telegiornali”, ha continuato. Barbarella ha sottolineato, inoltre, che la situazione spesso la obbligava a dover registrare gli ultimi due blocchi in pochissimo tempo per lasciare lo studio a Studio Aperto.

“Ennesima limatura nella durata, che nelle ultime due stagioni è stata ridotta all’osso (per motivi ancora oggi a me oscuri)”, ha tuonato la d’Urso. Infatti, ha sottolineato che in questi ultimi due anni sono stati costretti a dare inizio alla puntata mezz’ora dopo.

Nonostante tutto, però, Barbara ha sempre garantito “un ascolto medio alto” e con la sua squadra era pronta a ricominciare la nuova stagione. Ora ha dovuto lasciare il posto a Myrta Merlino, alla quale fa il suo “grande in bocca al lupo”. Con la giornalista, Pomeriggio Cinque avrà nuovamente un grande studio con il pubblico presente.

Non solo, la durata verrà aumentata di mezz’ora e il programma avrà “una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino”. Questo, secondo la d’Urso, non potrà fare altro che fare del bene agli ascolti e alla trasmissione stessa, che ha definito “una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa”.

La cosa che le dispiace è quella di non aver potuto salutare il suo affezionato pubblico dopo ben 15 anni di messa in onda. Barbara è consapevole che questi telespettatori hanno compreso che questo non è dipeso da lei. “A presto! Col cuore”, ha concluso così il suo lunghissimo e amaro sfogo la storica conduttrice. Così sembra voler anticipare che non se ne resterà con le mani in mano.