Pomeriggio 5, d’Urso cacciata ma titolo uguale: svelato il motivo

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata di Pomeriggio Cinque e continuano ad emergere nuovi dettagli di quella che si prospetta essere un’edizione molto diversa da quelle alle quali siano stati abituati in passato. Per l’occasione la nuova conduttrice Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha svelato nuovi particolari e retroscena inediti. Primo tra tutti il motivo che ha portato la produzione a mantenere il nome del programma così com’era.

La scelta di non cambiare nome al programma

Lunedì 4 settembre partirà la nuova avventura di Myrta Merlino a Mediaset. Come ormai tutti sapranno la celebre giornalista sostituirà Barbara d’Urso al timone di Pomeriggio Cinque. Il rinnovamento editoriale voluto da Pier Silvio Berlusconi ha infatti escluso del tutto la d’Urso dalla programmazione della prossima stagione televisiva sulla Rete del Biscione.

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Myrta Merlino ha parlato di molte cose ma il dettaglio più interessante svelato dalla giornalista è stato il motivo per il quale il programma si chiamerà ancora “Pomeriggio Cinque”. In tanti avevano infatti pensato che la produzione decidesse di variare titolo alla trasmissione per sottolineare ancora di più il cambio di rotta e la rottura definitiva con il passato, ma così non è stato.

“È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua, ma con un altro profumo”, ha dichiarato in proposito la giornalista.

Dagli outfit alla celebre tazza e l’orologio di Tardelli

Myrta Merlino si sta preparando come si deve per la sua nuova avventura televisiva e ha poi svelato anche quali saranno gli outfit che la accompagneranno nel corso delle puntate di Pomeriggio Cinque. La giornalista non ha mai fatto mistero del suo grande amore nei confronti di Giorgio Armani. Un amore che trova le sue radici nel rapporto con la madre, scomparsa nel 2017 per leucemia, che lo adorava e che ha regalato i primi capi di questo brand alla figlia.

“È il mio mito. A Pantelleria è il nostro vicino di casa. Un giorno Marco stava zappando, Giorgio si avvicina e gli chiede se sapesse dove abitava Tardelli… non lo aveva riconosciuto! Quella sera ci ha invitati a cena ed è nato un amore. Anche a Pomeriggio Cinque mi vestirò Armani, mentre le scarpe saranno di Roger Vivier”, ha affermato la Merlino.

Inoltre la Merlino ha parlato anche di scaramanzia e di portafortuna rivelando di essere piena di manie: “Ho cornetti rossi ovunque anche nello studio(…) la cosa che faccio sempre è tenere una tazza sul tavolo con dentro una bevanda che mi tiri su durante la diretta. E poi indosso sempre l’orologio di Marco, mi porta fortuna.”

Non è quindi da escludere che tutto ciò porti la giornalista a fare una richiesta molto particolare alla produzione e che quindi, anche a Pomeriggio 5 come aveva già fatto a L’Aria che Tira, la conduttrice possa avere questi due oggetti a portata di mano.

L’amore con Marco Tardelli e le vacanze a Pantelleria

Da ben sei anni al fianco di Myrta Merlino c’è il suo immancabile compagno di avventure Marco Tardelli, l’unico al mondo capace di donarle sicurezza e serenità.

Tardelli ha alle spalle un matrimonio dal quale è nata la prima figlia Sara e una relazione con Stella Pende, dalla quale ha avuto il secondogenito Nicola. Nel 2017 ha conosciuto ad una cena Myrta Merlino già madre di due gemelli, Pietro e Giulio Tucci, e di Caterina, la figlia avuta da Domenico Arcuri. Da allora i due non si sono più lasciati e la loro reazione va a gonfie vele anche se al momento all’orizzonte non vi è l’idea di sposarsi: “Onestamente non sentiamo la forte esigenza di farlo. Non so se ci sposeremo, ma sappiamo che il nostro legame sarà per sempre e che vogliamo passare il resto della nostra vita insieme.”

A breve la giornalista partirà con il suo compagno alla volta di Pantelleria: “Parto domani e ci resto fino al 20 agosto. Per me riuscire a staccare, lontana da tutto e da tutti, e potermi dedicare solo a Marco e ai miei figli è molto importante”, ha affermato la Merlino. “Pantelleria è il polmone dove far crescere il nostro amore. Non usciamo quasi mai. Abbiamo bisogno di stare soli. io e lui. Andiamo al mare, ceniamo a casa, ci ritroviamo. Anche se poi ci raggiungono i nostri figli e adoro la nostra famiglia allargata”, ha poi concluso.

Il rapporto con l’ansia

Per concludere la giornalista ha parlato di uno dei problemi che la affligge e che molto spesso ha delle ripercussioni sul suo lavoro. Ebbene si, anche Myrta Merlino non è immune all’ansia. La giornalista l’ha definita il suo grande motore perché le ha fatto fare un sacco di cose nella vita: “Se i giri salgono troppo, rischia di farti male. La mia grande sfida è tenerla a bada, ma è importante per chi fa il mio mestiere, ti fa tendere verso il meglio”.