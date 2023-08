Myrta Merlino: “Ecco come Berlusconi ha cambiato i piani all’ultimo”

Nuovi retroscena sulla sorprendente sostituzione di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del talk pomeridiano di Canale 5 e negli ultimi tempi stanno iniziando ad uscire i primi ‘spoiler‘ su questa nuova versione del programma. Negli ultimi giorni, ha iniziato a circolare il promo della trasmissione e, adesso, la conduttrice ha deciso di dare qualche altra anticipazione in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma, non solo. Myrta ha anche rivelato alcuni retroscena inediti, svelando come sia arrivata ad occupare il timone del programma.

A quanto pare, inizialmente, il destino di Myrta Merlino sarebbe dovuto essere legato a Rete 4, con un programma in prima serata che avrebbe spinto i confini dell’informazione popolare. Addirittura, era già stato deciso il titolo di questa misteriosa trasmissione. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava stabile, un fulmine a ciel sereno è arrivato sotto forma di telefonata da Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice racconta che, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti del quattro luglio. ha ricevuto una proposta che l’ha spiazzata completamente: la conduzione di Pomeriggio 5. Ecco quanto rivelato dalla giornalista:

Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo. È l’inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l’idea di un programma nuovo che punti all’informazione popolare ma di qualità.

Le reazioni iniziali di Myrta Merlino sono state contrastanti, un mix di smarrimento e sorpresa. La giornalista stava già plasmando il suo nuovo programma su Rete 4, quando questa opportunità inaspettata è piombata nella sua vita. Nel dare il suo assenso, ha dovuto fare i conti con quella che sarà a tutti gli effetti una rivoluzione nel suo percorso professionale. Questo cambio di rotta rappresenta non solo una sfida personale per Merlino, ma anche un’occasione di confronto con un pubblico più ampio e diversificato:

A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto.

Insomma, alla fine, Myrta Merlino ha deciso di abbracciare questa nuova sfida e a settembre la vedremo prendere le redini di Pomeriggio Cinque, che per la prima volta in 15 anni vedrà una nuova conduttrice. Ma, quali saranno le altre novità nella nuova edizione del talk pomeridiano? Una delle peculiarità più interessanti di questa nuova edizione di Pomeriggio 5 è l’ambiente in cui sarà realizzata. Il programma si trasferirà da uno studio al Palatino, dotato di tre schermi enormi che aggiungeranno un elemento visivo e interattivo alla trasmissione, con un pubblico che sarà parlante.

La prima puntata ufficiale di Pomeriggio 5 andrà in onda il 4 settembre alle 17.25 e si aprirà parlando di attualità, per poi passare alla cronaca, società, costume e spettacolo. Non mancheranno i vari collegamenti e inviati e si sa già cosa indosserà la Merlino per l’occasione, ovvero un abito targato Armani. Dunque, tantissime le novità in arrivo. L’unica cosa che sembra essere rimasta uguale? Il titolo, dato che, essendo un brand consolidato, “sarebbe stato un errore modificarlo“.