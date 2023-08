Pomeriggio 5, il promo (video): pioggia di critiche, “Matano al 40%”

La nuova edizione di Pomeriggio Cinque tornerà a settembre, precisamente lunedì 4 su Canale 5. La grande novità è ovviamente alla conduzione, con Myrta Merlino che ha preso il posto di Barbara D’Urso, ormai fuori dai piani di Mediaset nonostante sia ancora sotto contratto con l’emittente fino a fine anno.

Il promo di Pomeriggio Cinque, i fan non ci stanno: i commenti

Ad annunciare il nuovo inizio per Pomeriggio Cinque è stato un promo diffuso sui canali social di Mediaset. Il video mostra Myrta Merlino che, in studio, usa un telecomando per dare il via ad una serie di immagini legate all’attualità, che scorrono rapidamente sullo schermo. Il video si chiude con la conduttrice che dà l’appuntamento agli spettatori per i pomeriggi di settembre.

Buona parte dell’utenza, tuttavia, ha mostrato di non aver apprezzato il promo di Mediaset, lasciandosi andare a commenti ironici. “Dite alla Merlino che anche se cerca di travestirsi da Barbara d’Urso, non sarà mai lei. Col cuore” si legge. “Matano volerà al 40% di share” ha scritto un altro utente. “No comment io non lo seguo… meglio Barbarella” è stato un altro parere. In molti, infatti, si sono schierati in favore dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, mostrando un evidente fastidio nel vedere questo cambio alla guida del programma.

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

Pomeriggio Cinque, fuori d’Urso: Myrta e le dritte di Matano

L’addio di Barbara d’Urso al programma era stato alquanto rumoroso. Con un comunicato l’1 luglio, Mediaset aveva reso nota l’uscita di scena della conduttrice da Pomeriggio Cinque dopo ben quindici anni al timone. Pochi giorni dopo fu lei stessa a prendere parola su quanto accaduto, attraverso un’intervista in cui espresse tutto il suo dolore, oltre alla sua rabbia. Barbara spiegò come, a detta sua, la decisione di lasciare Pomeriggio Cinque non fosse stata concordata con Canale 5.

Ora, però, a condurre il programma pomeridiano di Mediaset c’è Myrta Merlino, che a breve si troverà a fronteggiare La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1. In una recente intervista, l’ex La7 aveva parlato del rapporto di amicizia che intercorre con il collega di Viale Mazzini, raccontando anche di aver ricevuto qualche dritta su quella fascia oraria che presto li vedrà testa a testa. Myrta aveva anche speso due parole per Barbara d’Urso e la sua televisione, spiegando di non aver mai avuto il tempo per seguirla. Non resta che attendere lunedì 4 settembre per scoprire come sarà il nuovo Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino. Riuscirà a far dimenticare Barbara d’Urso?