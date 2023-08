Myrta Merlino: “Le dritte di Matano, mai guardato Barbara d’Urso”

Myrta Merlino è a lavoro sulla nuova edizione di Pomeriggio Cinque, programma rimasto recentemente orfano della sua storica conduttrice: Barbara d’Urso. Si prospetta, a livello televisivo, una sfida con Alberto Matano, da tempo alla guida de La Vita in Diretta. Intervistata da Chi, la neo arrivata a Mediaset ha avuto modo di raccontare il suo rapporto con il collega di Rai 1 e con la stessa Barbara. Ecco cosa ha detto.

Myrta Merlino parla di Barbara d’Urso

Per una Barbara d’Urso che esce c’è una Myrta Merlino che entra. Così Pomeriggio Cinque si appresta a cambiare volto e ad iniziare un nuovo ciclo, in linea con le direttive di Pier Silvio Berlusconi, timonato dall’ex conduttrice di La7. Proprio sullo storico volto Mediaset, rimasta senza programmi, Myrta ha voluto spendere due parole: “Siamo due donne diverse e con percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta verità, spero rimanga“.

L’obiettivo è quindi quello di realizzare, con il cambiamento della linea editoriale dell’emittente, un tipo di tv diversa rispetto a quella fatta da Barbara d’Urso. Nonostante ciò, l’ex conduttrice di La7 ha aggiunto un dettaglio a riguardo: “Non ho mai avuto molto tempo per seguirla“.

Myrta su Alberto Matano: “Siamo amici. Mi ha dato delle dritte”

Come accennato in precedenza, il nuovo Pomeriggio Cinque si troverà a fronteggiare La Vita in Diretta guidata da Alberto Matano, programma che da anni occupa la fascia pomeridiana di Rai 1. Tra i due, però, non c’è alcuna rivalità. È stata la stessa Myrta Merlino a lasciar intendere come con Alberto sembra esserci armonia: “Il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da lui. Siamo amici” ha spiegato la neo conduttrice Mediaset.

Myrta e Alberto sono soliti frequentare Pantelleria e uno dei loro ultimi viaggi è stata occasione di confronto lavorativo: “Abbiamo parlato molto e devo dire che mi ha dato anche delle preziose dritte professionali su una fascia oraria che padroneggia con maestria. La tv, checché se ne dica, non è albergata soltanto da squali e mostri“.

Myrta Merlino, l’addio a La7 e non solo: la strigliata di Barbara

Myrta Merlino aveva salutato La7 e il suo programma L’aria che tira in occasione dell’ultima puntata, datata venerdì 16 giugno. Dopo 12 edizioni passate alla guida del talk show politico, la conduttrice ha salutato e ringraziato il suo pubblico, per poi approdare alla corte di Pier Silvio Berlusconi.

Per quanto riguarda il capitolo Barbara d’Urso, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque sembrava non aver gradito alcune recenti dichiarazioni di Myrta Merlino, rilasciate a Libero Quotidiano, dove aveva spiegato che avrebbe fatto informazione di alta qualità. Barbara era quindi passata al contrattacco, sostenendo come la televisione trash, che ora si vorrebbe lasciar fuori da Mediaset, in precedenza sarebbe stata avallata dall’emittente. Era arrivata, in seguito, anche una risposta più diretta a Myrta Merlino, o almeno questo si era dedotto dalle sue parole.