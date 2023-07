Barbara d’Urso (come prevedibile) striglia Myrta Merlino e Mediaset

Com’era prevedibile le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Myrta Merlino a Libero Quotidiano sono andate di traverso a Barbara d’Urso che ha replicato lasciando trapelare il suo disappunto. La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque aveva detto che lei e ‘Barbarella’ sono “molto diverse” (e fin qui nulla di pruriginoso), peccato che poi abbia aggiunto che offrirà “gli strumenti per capire alla gente comune, senza indugiare sul dolore, facendo informazione di alata qualità”. E ancora: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più”.

Seppur non nominò espressamente la d’Urso, venne spontaneo chiedersi: “Perché ‘Barbarella’ indugiava sul dolore? Non faceva informazione di alta qualità parlando alla casalinga di Voghera che non c’è più? ( a detta della Merlino, ndr)”. Qualcuno potrebbe rispondere anche sì, cioè che indugiava sul dolore e l’informazione non era di così alta qualità. Però, ecco, una collega, in questo caso la Merlino, forse poteva entrare meno a gamba tesa. Fatto sta che ‘Barbarella’ ha captato tali esternazioni ed è passata al contrattacco.

Ospiti del Festival Marateale, la d’Urso si è tolta qualche sassolino dalle scarpe: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Boom! Mediaset, pronto? La staffilata ha bisogno di poche spiegazioni: a detta della conduttrice partenopea quel tipo di televisione ‘trash’ non era solo frutto delle sue intenzioni, ma pare, almeno secondo quanto lei stessa sostiene, ampiamente avallata dall’editore, vale a dire il Biscione.

Capitolo Myrta Merlino. La d’Urso ha replicato anche a colei che le succederà a Pomeriggio Cinque: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comare Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”. Il passaggio relativo alle casalinghe di Voghera è un più che palese riferimento a quanto esternato dalla Merlino. Altrimenti detto, parafrasando, sembra che ‘Barbarella’ abbia dato un poco della ‘snob’ all’ex timoniera de L’Aria che Tira. Dalla serie: chi di spada ferisce, di spada perisce.

Barbara d’Urso: “Torno presto”

E ora? Cosa farà? Una cosa è sicura: non ha alcuna intenzione di auto pensionarsi. Anzi, ha una voglia matta di rituffarsi nella mischia televisiva. Infatti, quando una fan le ha domandato un autografo, ha replicato con piglio e fermezza: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!”.

‘Barbarella’ sta preparando un gran rientro sul piccolo schermo. Non resta che attendere. Certo è che prima dovrà risolvere la questione contrattuale con Mediaset oppure aspettare che il vincolo arrivi a naturale scadenza che è prevista per dicembre 2023. Fino a quel momento, a meno che il contratto venga rescisso, la d’Urso è legata al Biscione in esclusiva anche se senza avere programmi.