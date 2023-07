Dopo d’Urso: i consigli di ‘santa’ Maria De Filippi a Myrta Merlino

Myrta Merlino, intervistata da Libero Quotidiano, ha svelato le novità di Pomeriggio Cinque. La principale è che avrà più spazio di Barbara d’Urso. Il talk infatti durerà 1 ora e 40 minuti, iniziando in concomitanza con La Vita in Diretta di Alberto Matano (cioè attorno alle 17.05) e chiudendo intorno alle 18.45 (la d’Urso invece iniziava una ventina di minuti dopo, mica poco). Inoltre ci sarà il ritorno del pubblico in studio.

La giornalista ex volto de L’Aria che tira (La7) si è soffermata sul passaggio di consegne con la d’Urso:

“Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse… Piersilvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione (…). Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.

Dichiarazioni che difficilmente faranno piacere a ‘Barbarella’ che senza dubbio si starà chiedendo: “Io non ho offerto gli strumenti per capire? Non ho trattato le realtà spiazzanti della gente comune?”. Come se non bastasse la Merlino ha detto di voler puntare “sull’informazione popolare di alta qualità”. Pure in questo caso il ragionamento viene spontaneo: “Chi c’era prima di lei ha puntato sulla bassa qualità?”.

La giornalista ha poi aggiunto che non ha intenzione di avere in studio il politico di destra e quello di sinistra che se le cantano di santa ragione. L’obbiettivo principale è seguire l’attualità stretta, esaminando i fenomeni sociali che essa nasconde, “cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv”.

Gli ospiti in studio, anticipa sempre la Merlino, saranno “più legati al racconto della cronaca, ma sempre in un’ottica di approfondimento. Non indulgerò nel dolore”. Quindi ha spiegato che parte dei giornalisti e degli opinionisti che erano di casa a L’Aria che tira saranno chiamati a Pomeriggio Cinque e messi alla prova su temi differenti dalla politica ‘stretta’.

I consigli di Maria De Filippi

Dopo aver accettato l’offerta di Mediaset, la Merlino è entrata in contatto con ‘santa’ Maria De Filippi, colei che trasforma in oro televisivo tutto ciò che tocca. Dalla regina incontrastata del Biscione ha avuto saggi consigli. Consigli che hanno diradato le sue paure. Ecco cosa le ha confidato ‘Queen Mary’ per tranquillizzarla e tracciarle la rotta verso il successo:

“Paura che il pubblico Mediaset non mi riconosca come della casa? Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene”.

Barbara d’Urso in attesa di svincolarsi

Come arcinoto, l’ingresso a Canale Cinque di Myrta Merlino ha lasciato senza programmi Barbara d’Urso, la quale è vincolata in esclusiva a Mediaset fino alla fine del 2023. Fino ad allora quasi certamente rimarrà ferma e comunque pagata. Nel frattempo si guarderà in giro in cerca di nuovi progetti. Difficile rivederla sulle reti del Biscione a breve dopo l’addio turbolento e polemico per via del defenestramento da Pomeriggio Cinque.