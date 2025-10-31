De Filippi e Scotti tengono vivo Canale 5, il Grande Fratello storico disastro

Gli ascolti TV di ieri 30 ottobre 2025 segnalano un vero e proprio disastro per Simona Ventura e il suo Grande Fratello. Neppure l’idea di far arrivare nella Casa più spiata d’Italia Valentina Piscopo ha cambiato le cose. Di male in peggio e per fortuna che ci sono Maria De Filippi, Gerry Scotti e le serie TV turche. Andando con ordine, nel pomeriggio conquistano le soap con Beautiful e Forbidden Fruit che superano i due milioni di telespettatori.

Va benissimo, come sempre, Uomini e Donne con il 21.8% di share e i suoi 2.083.000 telespettatori. Non male anche La forza di una donna e Amici, rispettivamente con 1.889.000 e 1.447.000 telespettatori incollati al piccolo schermo. Scende più in basso Gianluigi Nuzzi, che con il suo Dentro la Notizia raggiunge solo 1.319.000 telespettatori (15.3%) e 1.478.000 (14.2%) nella seconda parte.

Canale 5 si riprende alla grande poi con Gerry Scotti e Samira Lui, che ormai guidano l’access prime time contro Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna arriva ieri a giocare con ben 5.054.000 di telespettatori, registrando il 24.7% di share, contro i 4.820.000 di telespettatori e il 23.4% di Affari Tuoi. Fin qui tutto bene. La sfida pare essere ad armi pari alla fine. Ma ecco che nella prima serata accade qualcosa di davvero disastroso.

Su Rai 1, Noi del Rione Sanità ha sfidato Simona Ventura e ha decisamente vinto. Infatti, la fiction di Rai 1 ha totalizzato la presenza di ben 2.769.000 di telespettatori con il 17.7%. La sesta puntata del Grande Fratello, con gli opinionisti che diventano invisibili, va veramente male. Non basta il triangolo amoroso, che poi alla fine viene smontato direttamente dagli stessi gieffini, a catturare l’interesse del pubblico. Questa edizione proprio non va e lo dicono i dati degli ascolti TV.

Ieri sera hanno seguito le pochissime dinamiche della Casa 1.620.000 di telespettatori, registrando uno share del 13.1%. Un disastro per il famoso reality show che resta nella storia. Il doppio appuntamento non ha funzionato per la Ventura, che già la scorsa settimana si era detta pronta ad andarsene in pensione. Si pensava che la promessa sul ritorno alle origini avrebbe riportato il successo al programma di punta di Canale 5, con la presenza di un volto nuovo, ma di esperienza.

E, invece, i gieffini non fanno nulla, a parte qualcuno, per creare dinamiche. Mangiano, bevono, scherzano e dormono. Il pubblico non si appassiona e ormai sembra che i giochi siano stati fatti, a meno che non si trovi una soluzione miracolosa. Intanto, i fan del programma già attendono con ansia di assistere al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, nel quale pare che stia mettendo il suo zampino Maria De Filippi.