Grande Fratello Vip novità: il cast di Signorini e De Filippi, quando inizia

Il Grande Fratello di Simona Ventura fatica a decollare e il pubblico già pensa alla versione Vip, con la quale Alfonso Signorini tornerà nelle case degli italiani. C’è chi non se lo sarebbe mai aspettato di sentire la mancanza del conduttore nel prime time di Canale 5, dopo le richieste di dei grandi cambiamenti da parte del pubblico. E, invece, si sente proprio l’assenza di Signorini, che dovrebbe tornare in onda nel 2026, con un cast che pare stia preparando proprio con Maria De Filippi.

Mediaset ha dato il compito al giornalista di celebrare i 25 anni di attività di questo reality show. Come? Portando nella Casa più spiata d’Italia volti noti del mondo dello spettacolo. La Ventura, invece, cerca di sollevare la sua edizione, con dei concorrenti che continuano a non regalare né grandi emozioni e né dinamiche. Come riporta Affari Italiani, dietro le quinte di Mediaset si starebbe attualmente discutendo su dove collocare la versione Vip di Signorini, nella programmazione del 2026.

Si pensa, infatti, che sia il caso di spostare il Grande Fratello Vip di qualche mese, dopo il Festival di Sanremo. L’idea sarebbe quella di iniziare nel mese di marzo, lasciando gennaio e febbraio a L’Isola dei Famosi, sempre sotto la guida di Veronica Gentili. In questo modo, ci sarebbe un distacco tra le due edizioni del reality show. Questo per evitare l’errore dello scorso anno, quando è andato subito in onda The Couple registrando un disastro totale.

Infatti, il programma condotto da Ilary Blasi è stato assolutamente un flop. Dopo l’improvvisa sospensione, i piani alti di Mediaset l’hanno archiviato definitivamente. Nel frattempo, va avanti la formazione del cast di Very Important Person, guidata ovviamente da Alfonso Signorini. Questa volta, pare ci sia l’aiuto esterno di Maria De Filippi, che ha dato prova negli anni di saperci fare con il pubblico di Canale 5, tramite le scelte prese con i suoi programmi televisivi.

Le ultime news rivelano che il cast sta per essere chiuso e presentato a Mediaset ed Endemol! Dunque, a quanto pare i giochi sono quasi fatti e ormai i nuovi concorrenti pare siano già stati scelti. Bisognerà capire nel tempo quanto durerà questa versione Vip, in base anche agli ascolti televisivi che il programma registrerà. Intanto, si vocifera che la finale del Grande Fratello di Simona Ventura sia stata già collocata il 15 dicembre 2025.